El escándalo que sacude a Luciano Castro y Griselda Siciliani no da tregua. Después de que se viralizaran los audios del actor con una joven danesa que vive en España, surgió una nueva versión que involucra a una famosa del ambiente local.

La información salió a la luz en el programa Puro show, donde Fernanda Iglesias leyó en vivo una serie de mensajes que le envió la supuesta nueva amante de Castro.

El dato que sorprendió a todos es que la mujer en cuestión no solo es conocida, sino que además es mamá en el mismo colegio al que asisten los hijos del actor.

Tras las declaraciones de Griselda Siciliani, Fernanda Iglesias filtró que una nueva mujer asegura haber tenido algo con Luciano Castro.

Los chats que alimentan el escándalo

Según relató Iglesias, la famosa fue consultada directamente sobre su supuesto affaire con Castro. La respuesta no tardó en llegar, aunque dejó más dudas que certezas: “¿Eso se está diciendo?”, contestó la mujer, esquivando la confirmación.

La periodista insistió y le aclaró que la pregunta era “off the record”, sin intención de citarla públicamente. La respuesta de la famosa fue tajante: “Es una estrategia de prensa”, deslizó, sugiriendo que los rumores podrían ser parte de una movida mediática.

Sarah Borrell, la actriz que Luciano Castro sedujo a espaldas de Griselda Siciliani.

Sin embargo, la conversación no terminó ahí. La mujer quiso saber exactamente qué se decía sobre ella y Castro, lo que llamó la atención de Iglesias. “¿De dónde sale eso? jajaja, Dios mío”, escribió la supuesta amante, y luego agregó: “Yo solo puedo decirte que no me meto con tipos de novio”.

A pesar de la negativa, la periodista no quedó convencida y lanzó una frase que dejó picando la duda: “Tardó mucho en negarlo”.

Castro y Siciliani, en el ojo de la tormenta

Mientras tanto, Luciano Castro y Griselda Siciliani siguen juntos, pero el clima de tensión crece. La filtración de los audios con la joven danesa y ahora la aparición de una famosa en el centro de los rumores mantienen a la pareja bajo la lupa mediática.



Por ahora, ninguno de los protagonistas salió a hablar públicamente sobre la nueva versión. El escándalo, lejos de apagarse, suma capítulos y promete seguir dando que hablar en el mundo del espectáculo.