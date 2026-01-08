Griselda Siciliani habló por primera vez en vivo luego de que se conociera que Luciano Castro le fue infiel durante un viaje a España.

La actriz dio su testimonio en La mañana con Moria (eltrece), donde se mostró sincera, reflexiva y lejos del escándalo, aunque confirmó el hecho que puso a su relación en el centro de la escena mediática.

“Estoy involucrada porque estoy en pareja con él, pero en realidad es algo que le pasó a él. No lo siento muy propio”, dijo la actriz.

La actriz explicó que conoce a Luciano desde hace más de 20 años y que su elección de pareja es consciente: “Yo ya sé quién es Luciano. Yo lo elijo así, no elijo a alguien imaginando que va a ser de otra manera”.

Captura de eltrece.

En ese sentido, remarcó su forma de entender los vínculos en esta etapa de su vida: “Mis relaciones son de complicidad y de autonomía total. Estoy en una etapa de relax, de disfrute, de pasarla bien”.

Sin embargo, Griselda no negó que la exposición pública le resultó incómoda. “La exposición es lo que me da un poco de fiaca. No es que me da lo mismo. No me gusta escuchar que hablen de mi novio o de mí”, confesó.

GRISELDA SICILIANI CONFIRMÓ LA INFIDELIDAD DE LUCIANO CASTRO

También aclaró que no mantiene una relación abierta ni acuerdos fuera de lo convencional: “Nosotros no tenemos pareja abierta ni poliamor. Si él me viniese a contar una intimidad, me muero. Es su vida, su intimidad”.

El punto más sensible, según explicó, fue la difusión pública del tema: “Cuando la intimidad se vuelve pública hay algo que hay que atajar. Eso es lo que estoy pensando estos días”. Y acotó con una frase honesta y dolorosa: “Me hubiese gustado no escuchar ese audio”.

“Él me dijo que eso era cierto... No es un hombre cuidados, prolijo. Es algo que él trae. Es este hombre”, concluyó Siciliani.