Sarah, la joven danesa que conoció a Luciano Castro en España, rompió el silencio sobre su vínculo en la televisión argentina. En diálogo con el programa Puro Show contó su versión sobre cómo conoció al actor en Madrid.
En una entrevista a corazón abierto, Sara relató que lleva “como cinco meses” viviendo en Madrid y que todo comenzó cuando trabajaba como camarera en un brunch de la zona de Salamanca. “Vine a finales de agosto y estaba trabajando en este lugar unos meses. Luciano fue un día y hablamos porque yo era camarera ahí. Regresó una semana después”, recordó.
Según su relato, el primer encuentro fue casual, pero la presencia de Castro no pasó desapercibida. “Me acordé de él porque uno se acuerda de él, ¿no? Se sentó afuera, casi el único porque estaba fresco. Pidió su jugo verde y hablamos un poquito”, detalló.
Durante la charla, Sara contó que Luciano Castro se mostró simpático y curioso desde el primer momento. “Me preguntó si había salido de fiesta porque tenía la voz un poco ronca. También me preguntó de dónde era, pero como que cambiaba algunas palabras para parecer más español”, relató entre risas.
La joven reconoció que, aunque al principio no estaba interesada, notó que el actor intentaba acercarse. “Me miró mucho el primer día en el brunch. Hablamos, me preguntó de dónde era, qué hacía en Madrid. Yo le conté que soy actriz y bailarina, y él me dijo que era actor”, explicó.
Sobre el momento del primer beso, Sara fue directa: “No fue ese día, pero cuando nos volvimos a ver, él me besó y nada más pasó. Me dijo que fuera a ver la obra con una amiga, pero al final no pude. Tampoco me dio su Instagram”.
“HABÍA ALGO RARO”: LA REACCIÓN DE SARA Y SU DESINTERÉS INICIAL
Sarah también contó en el programa de Pampito y Matías Vázquez que algo no le cerraba de Luciano Castro: “No estaba tan metida en conocerlo, había algo en mí que decía ‘hay algo aquí, algo raro’, algo me hacía ruido”, concluyó.
Sobre investigar más sobre él, la joven dijo: “Tengo muchas amigas argentinas pero no pensé tanto en eso. Él tenía intención de tener sexo conmigo pero yo no estaba en eso porque no lo haría en la primera cita”.
