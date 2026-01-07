En las últimas horas, Luciano Castro quedó en el centro de la escena por los rumores de infidelidad a Griselda Siciliani con una joven española de 28 años. La versión la lanzó la periodista Fernanda Iglesias en el programa Puro Show, donde aseguró que el actor habría tenido un affaire durante su estadía en Madrid, en noviembre, en medio de su romance con la actriz argentina.

Sin embargo, lejos de esconderse o alimentar el escándalo, Castro y Siciliani decidieron mostrarse más unidos que nunca. A través de sus redes sociales, el actor compartió una serie de posteos junto a Griselda, dejando en claro que la relación sigue firme y que los rumores no los afectan.

El posteo de Luciano Castro con Griselda Siciliani en sus vacaciones en medio de rumores de infidelidad (Foto: Instagram/@lucianocastrook)

En su cuenta de Instagram, Luciano Castro publicó historias y un reel donde se lo ve disfrutando de las vacaciones con Griselda Siciliani en Brasil. En los videos, la pareja aparece sonriente, relajada y compartiendo momentos de playa y caminatas, lo que rápidamente fue interpretado como una respuesta directa a las versiones de crisis.

EL ORIGEN DE LOS RUMORES Y LA REACCIÓN DE LUCIANO CASTRO Y GRISELDA SICILIANI

Fernanda Iglesias aseguró en Puro Show que Luciano Castro habría conocido a una joven española durante su paso por Madrid. Según la periodista, el encuentro se habría dado en noviembre: “No llegaron a concretar el encuentro. Fue solo un chape, pero él sí, insistentemente, le escribía y la quería ver”.

La periodista también hizo público un audio que el actor le habría enviado a la joven: “Oye Sarah, buen día guapa. Mira que yo ya arranqué el día bien temprano, hice todas las cosas. Ahora tengo que hacer unas compras por aquí, por donde vivo. Nada. Y si después tiene ganas, tú me dices y nos vemos. Como tú quieras”, saluda impostando el tono y modismos madrileños.

Hasta el momento, ni Luciano ni Griselda hizo declaraciones públicas sobre el tema, pero la actitud en redes sociales parece ser su manera de desmentir cualquier crisis. Los seguidores de la pareja celebraron las publicaciones y les dejaron mensajes de apoyo, destacando la complicidad y el buen momento que atraviesan.

