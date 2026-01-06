La novela que involucra a Luciano Castro, Griselda Siciliani y una supuesta infidelidad en España sumó en las últimas horas un nuevo y explosivo capítulo. Después de que Fernanda Iglesias acusara públicamente al actor de haber engañado a su pareja, los sugestivos posteos de Sabrina Rojas encendieron todas las alarmas en redes.

La conductora y exesposa de Luciano no dijo nombres ni dio explicaciones, pero sus publicaciones en Instagram fueron interpretadas por muchos como palitos cargados de significado hacia el galán.

El primer movimiento fue el reposteo de una imagen con una frase tan breve como filosa: “Me amé tarde, pero a tiempo de salvarme”. La reflexión, en el contexto del escándalo, fue leída como una clara referencia a su pasado sentimental con Castro, una relación atravesada por idas y vueltas, crisis y versiones de infidelidades.

Sin embargo, el segundo posteo fue el que terminó de disparar las especulaciones. Sabrina subió una foto sonriendo, con un texto que sonó a mensaje directo para quienes atraviesan situaciones similares a la que ella vivió: “Te juro que todo se pone bien. Para las que no se animan, para las que lo están transitando y no ven la luz. Les juro que un día todo se pone lindo. Muy”, escribió, cerrando con un emoji de un corazón.

“Digas lo que digas, eres lo que haces”, agregó en una otra publicación que también se pudo ver en sus redes sociales, con la que despertó todo tipo de especulaciones.

El contenido no pasó desapercibido. Sus seguidores enseguida ataron cabos y vincularon las palabras de Rojas con los rumores que sacuden hoy a la pareja de Castro y Siciliani, recordando -además- los conflictos que ella misma enfrentó durante su matrimonio con el actor.

LA REACCIÓN DE SABRINA ROJAS TRAS EL NINGUNEO DE LUCIANO CASTRO Y GRISELDA SICILIANI

El reencuentro entre Sabrina Rojas, Luciano Castro y Griselda Siciliani en los Martín Fierro del Cine y Series 2025 era uno de los momentos más esperados de la noche, pero jamás ocurrió.

Y después del evidente ninguneo que generó repercusión en las redes, la conductora de Pasó en América habló dio una nota a Intrusos y dejó frases que no pasaron desapercibidas.

Cuando le preguntaron si la situación podría haber sido incómoda, Sabrina fue contundente con su respuesta: “Lo más lógico es que vayan. Estamos hablando de un supuesto, no sucedió“.

Minutos más tarde, tras la llegada de la pareja, Sabrina prefirió el silencio: “No voy a hablar”, dijo. Y cerró, firme con su postura: “No hablaron ellos que vienen con mis hijos, no voy a hablar yo”.