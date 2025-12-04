En medio de las dudas sobre el presente sentimental de Sabrina Rojas, quien en el último tiempo enfrentó rumores de romance con algunas personas, Tartu no le esquivó a la consulta sobre el estado civil de su compañera de Pasó en América.
Todo comenzó con la pregunta al hueso que hizo Ángel de Brito en LAM: “¿Sabrina está de novia?“, fue la consulta del conductor del programa de América.
Fue entonces que Tartu le puso humor a su respuesta: “Viste que Sabrina es mentirosa”, atinó a decir, dejando en claro que no cree cuando la presentadora asegura que tiene el corazón tranquilo.
“Porque anda acá por los boliches, siempre por todos lados”, cerró De Brito, pícaro, en referencia a la vida social que mantiene la ex de Luciano Castro, con quien tiene a sus hijos Esperanza y Fausto.
EL FILOSO ANÁLISIS DE SABRINA ROJAS AL HABLAR DE LA NUEVA VIDA DE LA CHINA SUÁREZ: “ELLA QUIERE SER...”
Sabrina Rojas no se guardó absolutamente nada y disparó un filoso análisis y sin filtro sobre Eugenia “la China” Suárez en Pasó en América. La conductora, siempre picante, habló de los cambios en la vida de la actriz desde que está en pareja con Mauro Icardi.
Todo comenzó cuando Sabrina cuestionó las versiones que sugerían intereses económicos detrás de algunas decisiones de la China: “No, yo no creo que busque plata. Para mí se enamoró. Para mí es cholula, más que buscar plata”, comenzó diciendo en vivo.
Ese comentario dio pie a un debate sobre los distintos vínculos amorosos de la actriz: “Ella quiere cantar y busca un cantante, entonces está con Rusherking. Ella quiere ser una actriz más seria y se casa con Benjamín Vicuña que la lleva a Europa”.
“Ahora quiere ser Wanda Nara”, siguió, tajante con su postura. Y cerró: “Yo pensé que ella tenía un perfil muchísimo más bajo, que iba a ser todo lo contrario a Wanda. Con buen gusto, pero hace lo mismo”.