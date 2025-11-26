Los cambios en la programación de América TV vuelven a sacudir el mapa televisivo. A semanas del cierre del año, el canal acelera una renovación que impactará en los ciclos nocturnos, en su elenco de figuras y en lo que será la estrategia para recuperar audiencia en 2026.

En una nueva entrega de Ángel Responde, el ciclo de streaming en Bondi Live, Ángel de Brito confirmó una noticia que marca el fin de una etapa: “A fin de año termina Pasó en América, el programa de Tartu y Sabrina Rojas”. Así, el conductor despejó los rumores que venían circulando sobre el futuro del ciclo, que tuvo una temporada atravesada por múltiples cambios de horario y movimientos internos que afectaron su rendimiento.

SABRINA ROJAS, ¿LA ELEGIDA PARA CUBRIR A YANINA LATORRE?

De Brito fue por más y reveló un dato que generó revuelo en el mundo del espectáculo: “Sabrina es una de las candidatas a reemplazar a Yanina Latorre en SQP durante el verano”

Crédito: Instagram

La producción evalúa nombres para ocupar la silla de Yanina Latorre cuando se tome vacaciones en enero, y si bien hay varias opciones en carpeta, Sabrina Rojas es una de las que pisa más fuerte. En las próximas semanas se definirá quién acompañará al equipo en la temporada estival.

Dentro del plan de reorganización, el conductor también anunció otro movimiento clave en el prime time: “A partir de enero, Polémica en el Bar pasa a las 22, hasta que debute el nuevo programa que llegará en febrero”.

Foto: Captura (América)

La modificación busca reposicionar al histórico formato mientras América TV prepara una nueva apuesta que quedará instalada durante el año.

El ciclo de Tartu y Sabrina Rojas vivió una montaña rusa: inició a las 22, luego pasó a las 23 por el desembarco de Trato Hecho, fue relegado a la medianoche tras el debut de Polémica en el Bar y finalmente regresó a su horario original cuando el programa de Santiago Maratea no alcanzó el nivel esperado.