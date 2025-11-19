El mismo día en que Marcelo Tinelli anunció en sus redes sociales que Estamos de Paso, el streaming que conducía por Carnaval, no continuará al aire debido al conflicto familiar que atraviesa con sus hijos, particularmente Juanita, Sabrina Rojas rompió el silencio en vivo y contó cómo se vivió la decisión desde adentro del equipo.

Rojas, que formaba parte del programa junto a Tinelli, relató cómo procesó la noticia y cómo se dieron las comunicaciones internas durante las últimas semanas, marcadas por ausencias y un clima cargado.

Sabrina Rojas habló en vivo tras la abrupta decisión de Tinelli de levantar el streaming (América TV)

Qué dijo Sabrina Rojas sobre la salida de Marcelo Tinelli del streaming

“A veces la inercia hace que vos sigas, sigas, sigas, medio por inercia sin resolver cosas, y a lo mejor tenía que suceder esto para frenar”, comenzó diciendo Rojas al referirse al momento personal de Tinelli.

“Él no le tiene miedo al descargo, es Marcelo Tinelli, y puede pararse frente al micro y hablar, pero después el programa dura dos horas y hay que hacer un programa entretenido”, continuó Rojas.

“No es el Bailando, que le ponés un micrófono a alguien y te corrés. Es hablar de la vida propia. De eso se trata el programa. Entonces entiendo que Marcelo no está en este momento para hacer ese tipo de programas”, expuso Sabrina, acpetando y comprendiendo la decisión de Tinelli.

Marcelo Tinelli anunció el levantamiento de su programa de streaming. Por: Fernando Gatti

La comunicación oficial de la baja del streaming

La conductora de Pasó en América contó que fue Federico Hoppe quien la llamó para darle la noticia formal.

“Hoy a la mañana me llamó Federico Hoppe, que también fue quien me convocó, para decirme que finalmente, como un acuerdo, Marcelo y Carnaval entendieron que era mejor terminar el programa. Porque Marcelo no está preparado para ir”, expuso Sabrina.

Aunque el equipo estaba listo para continuar sin Tinelli, entendían que la esencia del proyecto estaba atada a su presencia.

“El programa sale muy bien porque todos tenemos oficio, José María Listorti lo hace espectacular… pero Carnaval contrató a Tinelli, y Tinelli es irreemplazable. Me parece lógico: volvía o esto se tenía que terminar”, agregó.

Marcelo Tinelli en Estamos de Paso.

Sabrina Rojas habló con Tinelli: “Intercambié algunas palabras con él”

Sabrina reveló que habló con Tinelli y que el conductor transita un momento emocional oscilante.

“Está bien. Tiene días en los que lo escuchás más conmovido y apagado, y días en los que ya te puede tirar un chiste”, comentó.

“Nosotros a veces venimos a trabajar pasando cosas, pero cuando todo el mundo sabe por lo que estás pasando, es más difícil disimular”, apuntó Rojas sobre el escándalo familiar y mediático que impactó en el clan Tinelli y en el ánimo de Marcelo.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.