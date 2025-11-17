Sabrina Rojas explotó en vivo contra Luciano Castro en Pasó en América, tras la noticia de que su ex compró un terreno para hacerse una casita en el mar con Griselda Siciliani.

La conductora estaba analizando la entrevista buena onda que Moria Casán le hizo a la China Suárez y terminó arremetiendo con fuerza contra su exmarido, padre de sus hijos, Esperanza y Fausto Castro.

El encargado de encender la ira de Sabrina fue su compañero Tartu, quien volvió a mencionar el terreno que Luciano compró en Mar de Cobo para construir una casita en la playa junto a Siciliani.

Sabrina Rojas explotó en vivo contra Luciano Castro (América TV)

POR QUÉ SABRINA ROJAS ESTALLÓ CONTRA LUCIANO CASTRO EN VIVO

“Yo he ido de invitada a lugares y decía: ‘¿En serio me vas a preguntar por esto?’”, comentó Rojas, en alusión a notas incómodas.

Acto seguido, Tartu lanzó un ejemplo letal: “¿Por la casa de Mar de Cobo me vas a preguntar?”.

Entonces Sabrina arremetió con todo contra Castro: “¡Claro! Falta el aire acondicionado para el nene antes que la casa en Mar de Cobo”.

“Desde diciembre que le pido, y me dice: ‘Ese es un lujo. No tengo plata ahora’. Y hay plata. Ojalá llegue el aire”, continuó la conductora, sorprendiendo incluso a sus propios compañeros.

“Tenía que vomitarlo”, se justificó Rojas. Y Tartu acotó: “Saquemos un canje”.

“Estoy en eso, gestionando. Si la otra persona dice que es un lujo y que no tiene plata… En la división de bienes siempre dicen que están quebrados”, finalizó Sabrina, exponiendo con contundencia a su exmarido en su rol de padre.

