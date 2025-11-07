La dura opinión de Yanina Latorre sobre el comportamiento profesional de Mauro Icardi en el Galatasaray enfureció a la China Suárez, quien recogió el guante desde Turquía y le dedicó un furioso tuit a la conductora de SQP, descalificando también su trabajo.
El tema no pasó desapercibido en Pasó en América, donde los panelistas analizaron el nuevo enfrentamiento entre la actriz y la periodista. Pero fue Sabrina Rojas quien sorprendió con su contundente y filosa opinión sobre la China.
SABRINA ROJAS OPINÓ SIN FILTROS DE LA CHINA SUÁREZ TRAS SU CRUCE CON YANINA LATORRE
Tartu: –La China es más mala que la peste. Se enojó con Yanina.
Sabrina Rojas: –Este es un capítulo más de la China con Yanina Latorre. Yanina habla y no entendemos por qué la China está tan al tanto de lo que pasa acá. ¡Dedicate a hacer cosas con tu novio, a disfrutar esa vida maravillosa que tenés!
Tartu: –Está al pedo.
Sabrina: –Si estás siendo feliz, vos no podés estar contestando todo, todo el tiempo.
Tartu: –Por ahí no está siendo feliz.
Sabrina: –Es que claramente.
Ailén Bechara: –Por ahí se cansa de que le estén inventando cosas. No digo que Yanina inventa esto, pero tal vez llega un momento que decís “basta”.
Natalie Weber: –¿Pero para qué muestran? Si no les gusta que hablen de ellos, ¿para qué muestran? En eso sí tiene razón Yanina. Además, en teoría, son perfil bajo. ¿Para qué muestran?
Sabrina: –Aparte, desde el momento que le contestás a Yanina, sabés que te va a contestar. No la cortás más. Es mediática, le gusta. Es mediática como lo fue Guido Süller, nada más que espléndida, bella y millonaria.
Natalie: –Es mucho más mediática que Wanda.
Sabrina: –¡Pero sí! Y en eso la banco más a Wanda, porque se hace cargo de que es mediática.
Tartu: –Ella no.
Sabrina: –Ella no, porque la juega de actriz cool.
