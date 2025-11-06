La China Suárez salió con todo al cruce de Yanina Latorre, luego de que la conductora de El Observador criticara con dureza a Mauro Icardi y pusiera en duda su profesionalismo en el Galatasaray.

En su programa radial, Yanina había contado que en el club turco “estaban enojados” con el futbolista por haberse tomado vacaciones durante su recuperación, e incluso lo acusó de “boludear en Milán con la China” en lugar de rehabilitarse en Turquía.

La respuesta de la actriz no tardó en llegar y fue contundente. Desde su cuenta de X, Eugenia Suárez compartió un video en el que se ve a Icardi realizando un tratamiento intensivo en una clínica especializada en Milán, y acompañó la publicación con un mensaje directo a Latorre.

“Acá boludeando en Milán. Un viaje de 24 horas para ver al mejor fisio de Milán para mejorar su rodilla. 4 horas de tratamiento con un dolor que no te recomiendo”.

“Yani, ¿no te cansás de hablar boludeces? Aún estoy esperando que nazcan los tres hijos que afirmaste de tus fuentes confiables”, escribió la actriz, haciendo referencia a viejas versiones que la panelista había difundido sobre su vida privada.

China Suárez cruzó a Yanina en X

YANINA LATORRE LE RESPONDIÓ A LA CHINA SUÁREZ CON TODO

La publicación de la China rápidamente se viralizó, generando todo tipo de reacciones en redes. Pero Yanina no se quedó callada y le respondió con su clásico estilo filoso.

“Vivís boludeando. Seguís mirando cómo trabajo, Euge. Y los tres embarazos los pasó tu entorno para enloquecer a Wanda. Amo que tengas que responderme todo. ¡Andá a comprar carteras! Besis”, retrucó Latorre desde su cuenta de X.

Yanina Latorre arremetió contra la China Suárez en X.

El cruce entre ambas volvió a encender las redes, sumando un nuevo capítulo al historial de enfrentamientos entre Yanina Latorre y la China Suárez, dos figuras que ya demostraron no tener filtros cuando se trata de responderse públicamente.

