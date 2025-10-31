Wanda Nara estalló contra Mauro Icardi este viernes por la tarde luego de que la China Suárez publicara en su cuenta de Instagram unas fotos del bolso de lujo de edición limitada que Mauro Icardi le regaló: “Qué lástima que no tuviste tiempo por zoom como pidió el colegio que estuvieras hoy con tus hijas en la reunión”.

“Y tampoco tuviste tiempo de mandarle nada a I por su cumple. Ni tompoco pagaste la cuota del colegio, ni de OSDE. Las dos psicólogas de las nenas esperan que le des tiempo en tu agenda hace 1 mes, para hablarte de tus hijas. ¿Al que no tiene tiempo para sus DOS hijas alguien se lo hace llegar?" , escribió la conductora indignada.

Entonces, la empresaria siguió: “Sin tu presencia de ‘papá’ no les hago faltar nada. Te lo recuerdo solo para cuando te dan ganas de gastar dinero en querer sacarme mis hijas. Quisiste arruinarle el día contándole por teléfono que estabas en Italia con alguien que lamentablemente no te ayuda a ser mejor persona ni mejor papá”.

Wanda Nara contra Mauro Icardi en Instagram (Foto: captura de redes sociales/@wanda_nara).

“Por qué aunque no quieran verte ni hablar yo las obligo. Y ese 27 de octubre cumple de I traté de hacer todo para que estuviera feliz y vos solo con una llamada arruinaste su día. ¿No pudiste mandarle flores ni un regalo a tu hija, sabiendo que F no te perdona lo de su cumple? La maestra de I te pidió de hablar y dijiste que no tenes tiempo“, reclamó durísima.

Wanda Nara contra Mauro Icardi en Instagram (Foto: captura de redes sociales/@wanda_nara).

Al final, Wanda le dejó una advertencia: “No te quisieron ver más despues de lo que le dijiste a F por su cumple, por no ir a su cumple ni mandarle un regalo y ahora lo mismo con I, ojalá no preguntes más por qué nadie te quiere ver”.

Fue luego de que la China Suárez publicara este viernes un posteo en sus redes sociales en el que mostró el costoso obsequio que le hizo el futbolista del Galatasaray y todo lo que hizo para conseguirle la edición limitada del bolso.

La China Suárez le agradeció a Mauro Icardi el gesto de conseguirle el bolso de sus sueños (Foto: Instagram/@sangrejaponesa).

EL POSTEO DE WANDA NARA CON MARTÍN MIGUELES Y SUS HIJAS EN HALLOWEEN QUE PODRÍA ENFURECER A MAURO ICARDI

Este jueves, Wanda Nara compartió en sus historias el itinerario acompañando a sus hijas en sus actividades escolares y reuniones con los maestros. Quien también estuvo presente en esos momentos fue nada más y nada menos que Martín Migueles, su nueva pareja.

Desde su cuenta de Instagram se mostró junto a sus niñas en la previa de Halloween y el hombre que la enamoró tras su romance con L-Gante. La postal familiar llega en un momento de máxima tensión con el futbolista del Galatasaray.

Wanda Nara con sus hijas y Martín Migueles (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

La exposición pública de la relación entre Migueles y las hijas de Wanda e Icardi no es un dato menor: Mauro Icardi pidió a través de sus abogadas al juez que el nuevo novio de Wanda no pueda tener contacto físico con las niñas.

