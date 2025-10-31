Este jueves por la noche, hubo un evento en el Hipódromo de Palermo, donde Andrés Nara y Alicia Barbasola se mostraron juntos.

El padre de Wanda Nara y la vedette se separaron el año pasado y, luego de que ella lo perdonara, se refuerzan los rumores de reconciliación.

Es que las especulaciones crecieron luego de aparecer unidos en esta celebración, lo que confirmaría que han vuelto a ser pareja.

ANDRÉS NARA Y ALICIA BARBASOLA: LA RELACIÓN

Tras la ruptura por un episodio de violencia de género, la vedette le reveló hace unos meses a Puro Show: “Con Andrés está todo bien. Terminamos en buenos términos y hoy tenemos una relación cordial. Si él necesita algo y yo puedo ayudarlo, estoy, y viceversa. Pero desde el lado amoroso, no hay nada más”.

Alicia Barbasola. (Foto: Movilpress)

Finalmente, aclaró: “Yo lo perdoné. Calculo que él también me perdonó por cosas que pude haber hecho mal. Pero la verdad es que hubo una situación de violencia que no se puede minimizar”.