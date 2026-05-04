La noche del lunes 04 de mayo la casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva gala de eliminación cargada de emociones y despedidas. Tras una semana llena de tensiones, el ingreso de Gladys la Bomba Tucumana y la expulsión de Sol Abraham, uno de los jugadores tuvo que decir adiós a la casa más famosa del país: Nazareno Pompei.

La gala del domingo comenzó tras una cena de nominados cargada de tensión, cruces y estrategias al descubierto. Con el avance de la noche, varios participantes lograron salir de la placa y se fue definiendo quiénes continuarían en riesgo dentro del reality.

Santiago del Moro ingresó a la casa para anunciar a los salvados de la semana. La primera en bajar de placa fue Gladys “La Bomba Tucumana”, quien celebró especialmente frente a Luana Fernández, participante a la que había apuntado durante la cena.

Quién se va de Gran Hermano hoy, 4 de mayo: la placa final (captura de Telefe)

Más tarde también fueron salvados Titi Tcherkaski, Daniela De Lucía y Juan “Juanicar” Caruso, quien aprovechó para lanzar una fuerte indirecta contra Danelik Galazán al asegurar que no quiere “la luz de nadie”. Luego de la prueba semanal por el presupuesto, Franco Zunino también consiguió asegurarse una semana más dentro del juego.

Así, la placa negativa quedó integrada finalmente por Danelik Galazán, Eduardo Carrera, Grecia Colmenares, Nazareno Pompei y Luana Fernández.

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Este lunes, la gala de eliminación comenzó con la salida de placa de Grecia Colmenares y Luana, que respondieron a las bajas probabilidades que les daban las encuestas.

El tercer “salvado” fue Eduardo, que la semana pasada fue “fulminado” en los ciclos de espectáculos por un supuesto comportamiento violento con su ex y su hija.

Nazareno Pompei de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

Finalmente, la definición se dio entre Danelik y Nazareno, que este domingo protagonizó un incidente no menos violento con Pincoya que le valió muchos votos en contra que lo convirtieron en el nuevo eliminado del reality.

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TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA 2026

Participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro (Foto: capturas Telefe)

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada?

Como todos los lunes, las galas de eliminación empiezan a las 22.15 y se pueden ver a través del canal especial de Direct TV y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Direct TV canal 1123 en Directv HD).

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para participar de la votación se debe enviar un SMS con la palabra GH al 9009 o mediante el código QR que aparece en distintos momentos en las transmisiones de Telefe y Direct TV.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

Los participantes eliminados de Gran Hermano Generación Dorada hasta el momento son: Divina Gloria (abandono), Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña Masi (expulsada), Carla «Carlota» Bigiliani, Nicolás «Nick» Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Cinzia Francischiello, Lola Tomaszeuski, La Maciel, Martín Rodríguez y Brian Sarmiento.

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca, Emanuel Di Gioia, Lola Poggio, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Juani Car, Nicolás “Nick” Sicaro, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Franco Poggio y Carla “Carlota” Bigliani.

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