El mundo del espectáculo se sacudió este fin de semana cuando Adabel Guerrero confirmó el final de su relación con Martín Lamela tras 17 años juntos. La bailarina eligió sus redes sociales para hacer un descargo emotivo y aclarar su versión de los hechos, en medio de rumores y versiones cruzadas.

En su mensaje, Adabel Guerrero explicó que decidió no entrar en detalles por respeto a Martín y a su hija en común, Lola. “Con el paso del tiempo, hubo un gran desgaste de la relación por parte de ambos”, sostuvo la artista, y remarcó que la ruptura no fue repentina, sino el resultado de un proceso largo. “Tuve que enfrentar una verdad personal: ya no me estaba sintiendo bien”, remató.

El posteo de Adabel Guerrero sobre su separación (Foto: Instagram @adabelguerrero)

La bailarina reconoció que intentaron sostener y reconstruir el vínculo durante años, pero finalmente fue ella quien tomó la decisión de separarse. Según contó, la terapia la ayudó a entender lo que le pasaba y a “poder ser coherente conmigo misma”. “Separarnos no fue una elección impulsiva, sino el resultado de mucho tiempo de reflexión, dolor y aprendizaje, por lo menos de mi parte”, remarcó.

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A pesar del dolor, Guerrero dejó en claro que la familia sigue siendo una prioridad: “Hay una historia valiosa y, sobre todo, una hija que merece crecer con amor, cuidado y adultos responsables”.

La separación estuvo rodeada de versiones sobre una supuesta infidelidad con un vecino del barrio, algo que la bailarina negó rotundamente, y luego con el empresario automotriz Rodrigo Alenaz. Pero además, se sumó un nuevo nombre a estas versiones: Nicolás, el personal trainer de Adabel, objeto de los celos de Martín Lamela.

Adabel Guerrero (Foto: Instagram @adabelguerrero)

Por ahora, Adabel Guerrero eligió no responder a las versiones y centró su mensaje en el bienestar de su hija y en el proceso personal que la llevó a tomar la decisión de separarse.

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