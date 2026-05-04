No es novedad que cada outfit de Timothée Chalamet marca tendencia, pero esta vez el impacto tuvo un guiño especial para Argentina. El actor fue fotografiado en las calles de Nueva York con una campera retro de la Selección Argentina, un detalle inesperado que no tardó en viralizarse.

El momento ocurrió el domingo, cuando el protagonista de Hollywood llegó a Broadway acompañado por Kylie Jenner. Fiel a su estilo relajado, eligió un look descontracturado donde la prenda deportiva se llevó toda la atención: se trata de un modelo vintage utilizado por el seleccionado durante el Mundial 2006.

UN LOOK QUE ENLOQUECIÓ A LOS FANÁTICOS ARGENTINOS

La aparición no pasó desapercibida. En cuestión de minutos, usuarios de redes sociales celebraron el gesto del actor, destacando su elección y convirtiendo la imagen en tendencia. La combinación entre moda, nostalgia futbolera y una figura global generó una reacción inmediata.

El guiño a los colores argentinos reforzó el vínculo de Chalamet con el público latinoamericano, que rápidamente llenó las plataformas de comentarios positivos.

Timothée Chalamet lució una campera de la Selección Argentina en Nueva York y causó furor. Crédito: Instagram

UNA SALIDA CON DESTINO TEATRAL Y UN GUIÑO FAMILIAR

La pareja no estaba allí por casualidad. Asistieron a la obra “T. fear of 13”, una producción con fuerte carga dramática basada en la historia real de Nick Yarris, un hombre que pasó 21 años preso por una condena injusta.

La pieza (que cuesta unos 157 dólares) tiene además un vínculo directo con el entorno de Jenner: Kim Kardashian es parte de la producción, lo que explica la presencia de la pareja en el teatro. En escena, figuras como Adrien Brody y Tessa Thompson encabezan el elenco.

La aparición se dio en un momento clave: la previa de la MET Gala 2026, uno de los eventos más importantes de la moda internacional. Tanto Chalamet como Jenner son habitués de la alfombra roja organizada por Vogue en el Museo Metropolitano de Arte.