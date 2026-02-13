En el amplio catálogo de romances disponibles en Netflix, Un día lluvioso en Nueva York vuelve a ganar protagonismo gracias al presente de su actor principal. Con una duración de tan solo 92 minutos y una ambientación clásica, la película se convierte en una oportunidad ideal para redescubrir a Timothée Chalamet, hoy una de las figuras más influyentes de Hollywood.

El film, dirigido por Woody Allen, propone una historia romántica ambientada en Manhattan,con enredos sentimentales y una mirada nostálgica sobre la ciudad. Si bien se estrenó en 2019, el interés renovado por la película responde al gran momento que atraviesa Chalamet, consolidado como uno de los actores más solicitados de su generación.

En la actualidad, el intérprete se encuentra nominado al Oscar como Mejor Actor por Marty Supremo, tras haber ganado el Globo de Oro en la categoría Mejor Actor en Comedia o Musical por ese mismo trabajo. Ese reconocimiento volvió a poner el foco sobre su filmografía, incluyendo este romance neoyorquino que muestra una faceta distinta dentro de su carrera.

De qué trata Un día lluvioso en Nueva York

La historia sigue a Gatsby Welles (Chalamet), un joven universitario que planea un fin de semana romántico en Nueva York junto a su novia Ashleigh (Elle Fanning). Él sueña con recorrer sus lugares favoritos bajo la lluvia, mientras ella debe entrevistar a un reconocido director de cine para el periódico de la universidad.

Timothée Chalamet es Gatsby Welles en la comedia romántica disponible en Netflix.

Lo que parecía una escapada perfecta pronto se transforma en una cadena de desencuentros. Ashleigh queda atrapada en el mundo del cine y las celebridades, mientras Gatsby se cruza con viejos conocidos y revive vínculos del pasado. La ciudad funciona como escenario y motor de los conflictos, con encuentros inesperados y decisiones impulsivas.

La película avanza entre situaciones románticas, malentendidos y diálogos irónicos, manteniendo el tono ligero que caracteriza al género. La lluvia constante no solo marca el clima, sino también el estado emocional de los personajes.

Chalamet y su recorrido con grandes directores

Uno de los aspectos que más se destacan al revisar esta etapa de su carrera es la lista de realizadores con los que trabajó. Además de Woody Allen, Timothée Chalamet colaboró con Luca Guadagnino en Llámame por tu nombre, con Greta Gerwig en Mujercitas, con Denis Villeneuve en la saga Duna y con Wes Anderson en La crónica francesa.

Esa diversidad de proyectos consolidó su perfil como actor versátil, capaz de moverse entre el drama intimista, el cine de autor y las superproducciones. Su reciente reconocimiento por Marty Supremo reafirma esa evolución y lo posiciona como uno de los nombres más fuertes de la temporada de premios.

En Un día lluvioso en Nueva York, Chalamet construye un personaje romántico, melancólico y algo irónico, que se deja llevar por la nostalgia y la idea idealizada de la ciudad. Es un papel más liviano, pero clave para entender la amplitud de su registro.

Un romance clásico con sello neoyorquino

La película se apoya en una estética elegante, música de jazz y escenarios emblemáticos de Manhattan. El relato prioriza las conversaciones y los vínculos, con un ritmo que acompaña la deriva emocional de sus protagonistas.

Si bien el film divide opiniones, se mantiene como una opción atractiva para quienes buscan una comedia romántica tradicional, centrada en el encanto de la ciudad y en las contradicciones del amor joven.

