Dentro del catálogo de Netflix hay ficciones argentinas que mantienen intacta su potencia narrativa, aun con el paso de los años. Ese es el caso de Montecristo: un amor, una venganza, la telenovela protagonizada por Pablo Echarri y Joaquín Furriel, que marcó un antes y un después en la televisión nacional y hoy vuelve a captar la atención del público en la plataforma.

Estrenada originalmente en 2006 por Telefe, la ficción se emitía de lunes a viernes en horario central y rápidamente se convirtió en uno de los mayores fenómenos de audiencia de la televisión argentina. Su llegada al streaming permitió que una nueva generación descubra la historia y que muchos espectadores revivan ese éxito.

El fuerte vínculo entre sus protagonistas, el ritmo del relato y la contundencia de sus conflictos explican por qué Montecristo sigue funcionando como un título atrapante. A lo largo de más de 140 episodios, la serie construyó una historia ambiciosa, con giros constantes y un trasfondo histórico que la distinguió de otras producciones del género.

Además de consolidar a Echarri como uno de los grandes galanes dramáticos de la TV, la novela fue clave en la proyección de Furriel, que logró destacarse con un personaje complejo y oscuro, muy distinto a los roles que había interpretado hasta entonces.

De qué trata Montecristo: un amor, una venganza

La historia gira en torno a Santiago Díaz Herrera, un prestigioso abogado que ve cómo su vida se derrumba tras ser traicionado por su mejor amigo, Marcos Lombardo. La traición es doble: no solo pierde a su esposa Laura Ledesma, sino que su padre queda involucrado en una trama ligada a los crímenes de la última dictadura militar.

Póster oficial de Montecristo: un amor, una venganza.

El conflicto se agrava cuando el juez Horacio Díaz Herrera es asesinado, dando inicio a una cadena de hechos que obligan a Santiago a desaparecer. Años más tarde, regresa a la Argentina bajo una nueva identidad, decidido a vengarse de todos los responsables de su caída.

Inspirada libremente en El conde de Montecristo de Alexandre Dumas, la novela adapta el clásico de la literatura al contexto argentino, incorporando temas como la memoria, la justicia y los crímenes de lesa humanidad. Esa combinación de melodrama y contenido histórico fue una de las claves de su impacto.

Un fenómeno televisivo que hizo historia

Montecristo tuvo una única temporada de 145 capítulos, de aproximadamente una hora de duración cada uno. Su éxito fue tan grande que el episodio final se proyectó en el estadio Luna Park, un hecho inédito para una ficción televisiva argentina.

La icónica serie está disponible en Netflix.

La producción no solo lideró cómodamente el rating durante su emisión, sino que también fue exportada a distintos países, consolidando su proyección internacional. La serie se convirtió en un referente del género y en una de las novelas más recordadas de la televisión local.

Años después, Pablo Echarri y Joaquín Furriel volvieron a compartir pantalla en el thriller Al final del túnel, aunque en esa ocasión con roles muy distintos: Furriel como protagonista y Echarri en el papel del villano, confirmando la versatilidad de ambos actores.

De acuerdo a lo informado por Netflix, son los últimos días para ver Montecristo, ya que el 28 de febrero saldrá del catálogo de la plataforma.

Reparto principal de Montecristo