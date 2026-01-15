Disney+ se sigue consolidando como una plataforma de streaming atractiva por su amplia oferta de películas y series. Y entre ellas, las producciones nacionales siguen resultando muy atrayentes para el público, ya sea por las historias o porque sus protagonistas son muy cercanos.

Es el caso del impactante thriller argentino llamado Una muerte silenciosa, que cuenta con las actuaciones destacadas de Joaquín Furriel, Soledad Villamil y Alejandro Awada.

El largometraje de 90 minutos de duración es dirigido por Sebastián Schindel, quien se mueve con comodidad en el género en el que se enmarcan películas suyas como La Ira de Dios, Crímenes de familia y El patrón.

De qué trata Una muerte silenciosa

Octavio es empleado en una finca que recibe extranjeros aficionados a la caza de animales, actividad que desarrollan en los bosques de la propiedad de Klaus, su vecino con quien mantiene una confusa relación de empleado-amigo.

Una noche se oye un disparo, algo que está prohibido durante ese momento del día y deciden averiguar qué sucedió. Para asombro de todos, descubren que el proyectil ocasionó la muerte de Sofía, la sobrina de Octavio, que en ese momento se encontraba con Julio, su novio, y Max, el hijo de Klaus.

Awada es Klaus, el dueño del coto de caza, en un paisaje alucinante del Sur argentino.

Pese a que fueron los últimos en verla con vida, no saben lo que pasó. Pero la situación los convierte en los primeros sospechosos del crimen, lo que desata un fuerte enfrentamiento entre las familias.

En este contexto, el protagonista se obsesiona con descubrir la verdad, en parte, como una forma de anestesiar sus propios demonios del pasado, y el dolor detrás de la muerte de su hermano.

Dónde se filmó la película

Una muerte silenciosa se filmó a mediados de 2023 en San Martín de los Andes, Neuquén. Así, las escenas ambientadas en este increíble paisaje de la Patagonia le otorgan un toque extra a la filmación de suspenso.

El tráiler oficial de Una Muerte Silenciosa, por Disney+.

Podría decirse que el entorno potencia la soledad, y el aislamiento, se vuelve el escenario perfecto para promover un estado de tensión permanente, que funciona muy bien en este género psicológico.

En la misma línea, su ambientación en la década del ´80 permite explorar un paisaje cultural y social de mucha incertidumbre, estrés y angustia, con los personajes en un estado de alerta permanente.

Joaquín Furriel interpreta a Octavio, un guía de caza que busca la verdad sobre la muerte de su sobrina.

Quiénes actúan

Joaquín Furriel interpreta a Octavio, un guía de caza que busca la verdad sobre la muerte de su sobrina; mientras que Alejandro Awada es Klaus, el dueño del coto de caza, figura patriarcal y ambigua; y Soledad Villamil hace de Bea, la madre de Sofía, angustiada por la pérdida.

También conforman el elenco Sol Wainer como Sofía, la joven cuya muerte misteriosa desencadena la trama; Ramiro Pintor como Max, el hijo de Klaus presente en el bosque la noche del suceso; y Gonzalo Garrido como Julio, novio de Sofía, también en el bosque con ella.

Otros artistas destacados y sus personajes en la trama son Víctor Laplace en el papel de Suárez, un excomisario que ayuda a Octavio; y María Marull como Ingrid, una figura clave en la red de sospechas.