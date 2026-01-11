A la hora de repasar las películas y series recién agregadas en Netflix, se puede encontrar una película cuyo nombre puede resultar familiar. Parecido, pero no exactamente igual. Y pese a que esta situación se puede dar en muchas ocasiones, en este caso tiene que ver con que se trata la remake de una recordada cinta argentina.

Se trata de La hora de los valientes (2025), una producción mexicana dirigida por Ariel Winograd que nada más y nada menos reversiona Tiempo de valientes (2005) de Damián Szifrón.

De qué trata

La trama de La hora de los valientes sigue al psicoanalista Mariano Silverstein que, como servicio comunitario, debe dar terapia al detective policial Alfredo Díaz deprimido por la infidelidad de su esposa.

// Joaquín Furriel y Griselda Siciliani arrasan con este thriller argentino en Netflix

Juntos se ven envueltos en una peligrosa conspiración de crimen organizado y agencias de inteligencia, formando una improbable alianza mientras enfrentan inesperados y descubren secretos, incluyendo una infidelidad mutua.

Todo, claro está mientras desarrollan una relación de compañerismo en el contexto de la Ciudad de México.

El policía y el psicólogo, frente a frente en la divertida remake La hora de los valientes.

Quiénes actúan

En la película mexicana La hora de los valientes actúan Luis Gerardo Méndez, como el psicólogo Silverstein; y Memo Villegas, en el papel del policía Díaz.

A ellos los acompañan Christian Tappan, Verónica Bravo y Noé Hernández.

Por si hay algún desprevenido, en la versión original argentina la dupla protagónica la conforman Diego Peretti, como el psicólogo, un papel que tan perfecto le cabe; y Luis Luque, como el detective. Los nombres y apellidos en ambos casos son los mismos.

Similitudes y diferencias

La hora de los valientes mantiene la premisa central del vínculo entre el policía traumatizado por infidelidad y un psicólogo con servicio comunitario forzado. También, ambas combinan comedia, acción y policial, con diálogos agudos y humor que surge en momentos de tensión.

Además, la estructura narrativa respeta el esqueleto de la trama original, conservando el espíritu de camaradería y las segundas oportunidades.

Como contrapartida, la nueva versión se sitúa en la Ciudad de México, por lo que adapta chistes, referencias y situaciones a la realidad local.

Tiempo de valientes, la película original con Diego Peretti y Luis Luque.

A su vez, el director Winograd evitó una copia literal, aportando su oficio y un enfoque que permite el lucimiento de los actores, con un toque más contemporáneo en las escenas de acción.

Bastante obvio también, la presencia de un elenco mexicano implica ideas para sus personajes con una identidad propia; y, aunque se respeta mucho a Szifron, busca funcionar por sí misma, con homenajes visuales y un corazón que busca ser único.

// Luisana Lopilato y Benjamín Vicuña viajan en el tiempo en esta tragicomedia que es furor

Críticas y comparación

Las críticas no pudieron evitar comparar el filme con el original argentino. “Winograd respeta -quizás demasiado- el guion original de Szifrón y lo filma con el oficio y la solidez de siempre. Pero en algún sentido La hora de los valientes es uno de sus films menos arriesgados”, escribieron en OtrosCines.

Por otro lado, para MicropsiaCine, la película “ofrece algunos recursos humorísticos que el realizador de Permitidos maneja con soltura y conocimiento, dándole espacio al lucimiento y a la repentización de sus protagonistas, en especial del muy carismático Mendez”.

A su vez, en LeerCine creen: “No necesitamos ver dos películas iguales. El trámite de chequearlo es entretenido y rutinario a la vez”.