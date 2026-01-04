Un cóctel perfecto de espionaje, humor negro y una química explosiva. Y mientras uno consume episodio tras episodio, va descubriendo una fabulosa historia retorcida, divertida, elegante y absolutamente magnética sobre dos mujeres destinadas a encontrarse.

Se trata de Killing Eve, el adictivo thriller que ya cuenta con cuatro temporadas y Netflix sumó todas ellas a su catálogo. Está protagonizado por Sandra Oh, recordada por su papel de la Dra. Cristina Yang en la serie de televisión estadounidense Grey’s Anatomy. A ella la acompaña Jodie Comer.

La serie está basada en la saga Codename Villanelle, de Luke Jennings, y llevada a la pantalla bajo la dirección creativa de Phoebe Waller-Bridge.

De qué trata

La historia comienza cuando Eve, una agente del MI5, debe cumplir con la misión de seguir la pista de una desconcertante asesina serial.

El objetivo no es más ni menos que Villanelle, una criminal brillante y excéntrica con métodos imprevisibles que la vuelven una presa muy difícil de descifrar y, por supuesto, detener.

Sandra Oh interpreta a Eve Polastri, una analista de seguridad del MI5; Jodie Comer a Villanelle, una asesina talentosa y extravagante.

Entonces, a medida que avanza la investigación, esa persecución profesional inicial se transforma en un juego mental cada vez más intenso.

Viajes por ciudades europeas, engaños planificados con sumo detalle y asesinatos elevan la tensión en cada episodio. Y de fondo, o no tanto, Eve y Villanelle desarrollan una atracción peligrosa y obsesiva que las empuja a cruzar límites personales y profesionales mientras sus mundos se entrelazan.

Quién es quién en Killing Eve

Sandra Oh interpreta a Eve Polastri, una analista de seguridad del MI5 obsesionada con atrapar a Villanelle (Oksana Astankova su nombre real), la asesina psicópata talentosa y extravagante cuyo papel representa Jodie Comer.

Además, el elenco se completa con algunas de las siguientes figuras destacadas y sus roles:

Fiona Shaw : Carolyn Martens, una astuta y enigmática jefa del MI6.

Kim Bodnia: Konstantin Vasiliev, el enlace y figura paterna de Villanelle.

Owen McDonnell: Niko Polastri, el esposo de Eve.

Sean Delaney: Kenny Stowton, hacker del MI6 e hijo de Carolyn.

Kirby Howell-Baptiste: Elena Felton, asistente de Eve.

David Haig: Bill Pargrave, colega de Eve en el MI5.

Edward Bluemel: Hugo Tiller, un agente del MI6.

Harriet Walter: Dasha Duzran, mentora de Villanelle en temporadas posteriores.

Por qué verla

Las críticas de Killing Eve son generalmente muy positivas, y entre los puntos fuertes marcan por ejemplo la química entre las dos protagonistas.

Killing Eve renueva el género de espías con una persecución psicológica entre dos mujeres.

También, un guion que mezcla perfectamente tensión, humor negro y elegancia visual, con diálogos agudos y personajes complejos y femeninos. Esto a la vez renueva el género de espías con una persecución psicológica entre dos mujeres fascinantes, rompiendo estereotipos.

Y por último, aunque no menor, lo adictiva que resulta la serie al mantener al público con los ojos siempre en la pantalla por sus persecuciones y duelos psicológicos.

Locaciones en ciudades de Europa

Killing Eve se filmó en múltiples localizaciones internacionales para reflejar su trama global, destacando Londres como base principal (Barbican Estate, New Malden, Fabric Club).

Sin embargo, el exitoso thriller también hubo rodajes importantes en París (apartamento de Villanelle), Barcelona (Call Carrer d’en Mònec, Paseo Lluís Companys), Roma (distrito Regola), y Bucarest (casa junto al Lago Snagov), usando sets en el Reino Unido para recrear otros lugares como Rusia y Alemania.