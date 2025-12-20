Para los amantes de los policiales negros, hay un joya en el catálogo de HBO Max que pertenece al cine argentino.

Es una historia de amor encubierta que se llama Natalia Natalia (una denominación que en la jerga policial se usa para personas no identificadas: los “NN”), y que cuenta con las actuaciones de Sofía Gana Castiglione, Diego Velázquez y Valentina Bassi.

Esta película de 99 minutos marcó la reaparición de Juan Bautista Stagnaro, veterano director argentino que había filmado su último largometraje diez años atrás.

// Leonardo Sbaraglia y Miranda de la Serna arrasan con este drama que dura menos de dos horas

De qué va la historia

La trama de Natalia Natalia sigue a Silvia Monteferrante, una profesora de literatura cuya vida se desmorona tras la sospechosa muerte de su exmarido, un subinspector de la policía bonaerense.

Al investigar por su cuenta, descubre que él estaba involucrado en una red de corrupción dentro de la policía y manejaba fondos ocultos, convirtiéndose ella misma en el objetivo de personas peligrosas,

mientras se ve envuelta en una trama de cine negro llena de misterio, corrupción y secretos, explorando su transformación de una mujer común a una investigadora activa.

Silvia Monteferrante es una profesora de literatura cuya vida se desmorona tras la sospechosa muerte de su exmarido.

Quiénes actúan

Sofía Gala Castiglione interpreta a Silvia Monteferrante, mientras que Diego Velázquez se pone en la piel de “El Griego” y Valentina Bassi hace lo propio como Lola Rembado.

Además, actúan Demián Salomón como César Parodi; Tony Lestingi es el Comisario Molinari, Luis Longhi como “Tri Tri”, Carla Pollacchi es Romero; Gustavo Pardi interpreta al Oficial Mariani; Leonardo Saggese a Osvaldo; y Martín Urbaneja como Di Pasquo, entre otros.

El retorno de Juan Bautista Stagnaro a la dirección

Para el realizador, Natalia Natalia es un policial que sigue una premisa de Borges y Piglia. “Hay una historia manifiesta y otra que va por abajo y emerge sorpresivamente al final”, aseguró.

El tráiler oficial de la película Natalia Natalia, por HBO Max.

“Lo que me gusta del cine negro es la poca diferenciación entre personajes positivos y eventualmente negativos, con héroes que también son antihéroes. Dentro de este esquema, la mujer tenía el rol objeto, es la prototípica rubia fatal”, desarrolló director, con una extensa y prolífera trayectoria.

Y amplió: “Lo que me pareció interesante fue invertir esto, que la protagonista fuera una mujer y le sumamos eso de querer escapar del destino aunque igual va a su encuentro, que es un poco el fatalismo que carga su personaje”.

Las actrices argentinas se lucen en este policial negro distinto.

Y argumentó: “Sofía Gala era ideal como protagonista, uno le cree, tiene una mirada muy directa y muy potente y te diría que ella misma en persona tiene un peso importante”.

// Daniel Hendler y Valeria Bertuccelli la rompen como ladrones en esta joya argentina en Disney+

Qué dijo la crítica sobre Natalia Natalia

Los aspectos positivos más destacados por los especialistas se podrían resumir en los siguientes:

Atmósfera y estilo. Elogiada por su factura técnica, fotografía oscura y creación de climas de suspenso, propia del cine negro.

Protagonista femenina. Considerada una decisión arriesgada y efectiva, ofreciendo una mirada feminista al género policial.

Actuaciones. Sofía Gala Castiglione y Diego Velázquez fueron vistos como actores sólidos, pese a que el guion no siempre los acompañó, señalan.

Originalidad. Valorada por su intento de trastocar los tropos del policial y narrar desde la perspectiva de una mujer.