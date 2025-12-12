Con el cierre del 2025 a la vista, se viene una comedia navideña que promete ser una de las películas más vistas de la temporada.

Un género siempre efectivo que se pone de moda cada fin de año y que no deja de agrandar su catálogo.

Una apuesta ambiciosa de una plataforma que combina humor, emoción y el encanto de una familia disfuncional en plena fiebre navideña, con una actriz de renombre como eje central y un reparto coral plagado de estrellas.

// El regreso de Mr. Bean: Rowan Atkinson vuelve con una serie irresistible para Navidad

Se trata de ¡Vaya Navidad! (Oh. What. Fun.), una película protagonizada por Michelle Pfeiffer de Amazon Prime Video.

De qué trata ¡Vaya Navidad!

Claire Clauster, el personaje de Pfeiffer, es la mujer que todos los años se encarga de organizar la Navidad perfecta: decoración, regalos, cena, todo bajo su supervisión.

Lo que parecía una comedia más de las fiestas se transforma en un viaje de autodescubrimiento.

Pero en esta edición todo sale mal: su familia, atrapada en sus propios dramas, la deja sola en casa mientras se va a una salida planificada.

Al darse cuenta de la ausencia, Claire decide agarrar sus valijas y emprender una aventura por su cuenta, dejando atrás las expectativas familiares y buscando reencontrarse consigo misma.

El tráiler oficial de Oh. What. Fun., con Michelle Pffeiffer.

Lo que parecía una comedia más de las fiestas se transforma en un viaje de autodescubrimiento: Claire empieza a cuestionar su rol, su cansancio, lo mucho que da sin recibir reconocimiento, todo mientras navega entre situaciones inesperadas, humor y una búsqueda de sentido más allá del brindis navideño.

El reparto (y por qué importa)

Michelle Pfeiffer encarna a Claire con ese equilibrio ideal entre calidez, hartazgo y dignidad: alguien que se cansó de ser invisible en su propia casa.

A su alrededor, un elenco amplio que incluye nombres como Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Jason Schwartzman, Eva Longoria, Danielle Brooks y otros.

La actuación de Pfeiffer en Oh. What. Fun es uno de los condimentos principales.

Dirigida por Michael Showalter y escrita por él junto a Chandler Baker, la película apuesta por un guion que mezcla comedia, momentos de humor físico, situaciones disparatadas y reflexiones sobre el rol de quienes “mantienen todo firme” en las celebraciones familiares.

Por qué vale la pena este estreno

Oh. What. Fun. tiene varios atractivos que lo diferencian de otras comedias navideñas: primero, la actuación de Pfeiffer; segundo, el film aborda con humor el cansancio emocional y la invisibilidad de muchas personas que ponen el cuerpo para que todo funcione en Navidad.

Además, con su elenco coral, situaciones imprevisibles y la idea de una Navidad fuera del guion perfecto, la película ofrece algo distinto: no el ideal navideño, sino una Navidad más humana, más desordenada, más real. Y en ese desorden radica su encanto.

// Emily en París temporada 5: la comedia romántica vuelve a Netflix con novedades y un giro sorprendente

Un director experimentado

Showalter, el director de la película de Amazon Prime Video, es un especialista en comedias para toda la familia pero con cierto dejo dramático.

Por ejemplo, realizó La idea de ti, una comedia romántica con Anne Hathaway muy exitosa en 2024.

Además dirigió la ganadora de dos premios Oscar Los ojos de Tammy Faye (a Jessica Chastain por su papel protagónico y Mejor maquillaje) y Un amor inseparable (la que le da el salto a la fama), entre otros títulos.