Una nueva serie navideña llega a Netflix y se perfila para ser uno de los estrenos familiares más comentados de la temporada.

Combinar ternura, enredos y el sello inconfundible de un cómico parecen ser capaces de transformar una simple anécdota en una cadena de desastres memorables.

Al igual que todas las películas con el actor, esta serie de comedia construye un universo propio: el de un hombre que desea una Navidad perfecta y termina enfrentándose a la prueba más inesperada.

Su título es El hombre contra el bebé, y la protagoniza nada más ni nada menos que Rowan Atkinson, el actor que encarna a Mr. Bean.

Desde el 11 de diciembre está disponible en la plataforma de la N roja.

De qué se trata El hombre contra el bebé

Según la sinopsis oficial en Netflix, “tras una desastrosa experiencia al cuidar una mansión de alta tecnología obstaculizada por un inconveniente insecto, Trevor Bingley se encuentra ahora cuidando un lujoso ático en Londres, con una compañía que no había pedido”.

Lo que comienza como un favor menor se transforma en una secuencia ininterrumpida de imprevistos: llantos, cambios de pañales, visitas que llegan sin aviso, decoraciones que se derrumban y planes que se desmoronan en cuestión de segundos.

En Hombre vs bebé, el británico retoma su papel de Trevor Bingley.

En su intento por mantener intacto el espíritu navideño, el protagonista se ve envuelto en un caos creciente que lo obliga a soltar el control y enfrentarse a la fragilidad —y al encanto— de lo que escapa a sus planes.

El tráiler oficial de Hombre vs. Bebé, con Rowan Atkinson.

La película recupera la mejor tradición de Atkinson: humor sin necesidad de palabras, gestualidad precisa y una inocencia que convierte cada tropiezo en una escena inolvidable.

También actúan Alanah Bloor, Claudie Blakley, Sussanah Fielding, Robert Bathurst y Ellie White, entre otros.

El regreso de Rowan Atkinson

Aunque Atkinson se mantuvo activo en distintos proyectos, El hombre contra el bebé representa su regreso más cercano al tipo de humor que lo convirtió en figura global.

Retoma la esencia de Mr. Bean: su torpeza, su expresividad, su singular lógica interna, pero la trae a un contexto contemporáneo y emocional, en el que la relación con el bebé agrega una dimensión nueva: la ternura.

Para las audiencias más jóvenes será una oportunidad para descubrir el magnetismo de un humorista capaz de contar historias enteras sin recurrir al diálogo. Para quienes crecieron con él, será un reencuentro con un estilo cómico que sigue vigente y que, en este caso, se potencia con el clima navideño.

El cómico británico hace de las suyas con adorables bebés en Netflix.

Por qué verla

El hombre contra el bebé se presenta como un título ideal para la temporada de Fiestas: accesible, familiar, sencillo de seguir y cargado de momentos que combinan risa, descontrol y calidez emocional.

Su atractivo radica no sólo en el regreso de Atkinson, sino también en el modo en que la película recupera un tipo de comedia universal, entendible por espectadores de cualquier edad o cultura.

En un catálogo donde conviven estrenos de gran escala y propuestas más íntimas, esta comedia destaca por su espíritu clásico, su ritmo ágil y su capacidad para entregar exactamente aquello que promete: una Navidad imperfecta, caótica y entrañable.