Las comedias románticas argentinas, podría decirte, forman parte de nuestro ADN y las disfrutamos tanto en el cine como en el streaming. Así es que Disney+ tiene en su catálogo una producción encantadora protagonizada por Sebastián Wanraich y Carla Peterson, una dupla potente con un carisma especial.

La referencia es a Una noche de amor, la película de 90 minutos dirigida por Hernán Guerschuny, con guion de este último junto al protagonista.

De qué trata

Leonel y Paola llevan 12 de años de casados y tienen dos hijos. Él es guionista, ella es psicóloga y a ambos les va bien en sus respectivos trabajos.

Podría decirse que la ecuación cierra por todos lados y la pareja funciona: aman a sus hijos, sus hijos los aman a ellos, comparten gustos y formas de ver la vida. Pero, ¿el amor? ¿La diversión? ¿La pasión? Una noche deciden salir solos y los chicos se quedan a dormir en la casa de la madre de Leo.

A medida que avanza la velada y conversan sobre el pasado, su presente y el futuro que avizoran, afloran las luces y las sombras de su vida juntos.

Una salida entre parejas amigas en la comedia romántica de Disney+.

Quiénes actúan

La pareja protagónica de esta cinta de 2016 está formada por Wainraich, quien se pone en la piel de Leonel; y Carla Peterson, de su esposa Paola.

El tráiler oficial de Una noche de amor.

A ellos se suma un gran elenco, entre los que se destacan Soledad Silveyra, quien Interpreta a la madre de Leonel; Rafael Spregelburd, como Tincho Martínez Bol; María Carámbula es Mariana; mientras que Justina Bustos actúa de Micaela; y Simón Guerschuny, de Nico.

Qué dijo Sebastián Wanrainch

Para el conductor, guionista y actor, la película “explora el lado más realista de las relaciones, mostrando cómo la vida en pareja va más allá del romance y está llena de aspectos burocráticos, discusiones y responsabilidades como la crianza de los hijos”.

También señaló que “la pareja se construye a través de la convivencia y que el amor es un trabajo que requiere esfuerzo, al igual que la crianza de los hijos”.

Leonel y Paola llevan 12 de años de casados y tienen dos hijos en Una noche de amor.

La clave del éxito según el director

En Argentina, la película logró llevar a los cines a 220.000 espectadores y muchos vieron en la historia de Leonel y Paola la suya propia. “La identificación funcionó, mi madre es psicóloga de parejas y varios pacientes le hablaron de la película como ejemplo de lo que les sucedía a ellos”, supo explicar Guerschuny.

Y agregó: “Eso es lo más lindo que te puede pasar como director, que tu película se vuelva un hecho social, el cine puede ayudar a generar preguntas”.

Qué ver sobre parejas con Wanraich y Peterson en streaming

Casi Feliz (2020). La serie trata sobre Sebastián Wanraich, un locutor de radio que, a pesar de su fama moderada, lucha por encontrar su lugar en el mundo. La trama se centra en cómo equilibra su trabajo, sus inseguridades y su rol como padre de mellizos, lidiando al mismo tiempo con sentimientos no resueltos hacia su exesposa, Pilar. Tiene dos temporadas y está disponible en Netflix.

Dos más dos (2012). Dos parejas casadas exploran sus límites sexuales cuando una de ellas decide revelar un secreto e invitar a sus amigos a experimentarlo. Junto a Peterson, en en esta comedia romántica que está en Netflix trabajan Adrián Suar, Julieta Díaz y Juan Minujín.