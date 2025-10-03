La nueva comedia argentina No me rompan desembarcó en Netflix y rápidamente escaló entre las producciones más vistas.

Protagonizada por Carla Peterson, Julieta Díaz y con la participación especial de Fito Páez, la película logra conquistar al público con una historia que combina humor, vínculos personales y escenas cotidianas que resultan cercanas a la audiencia.

¿DE QUÉ TRATA “NO ME ROMPAN”?

La trama gira en torno a dos mujeres que, atravesadas por el estrés y el cansancio, deciden sumarse a un retiro espiritual para reencontrarse consigo mismas.

Allí descubren nuevas formas de afrontar sus conflictos y replantearse aspectos de su vida personal y laboral. Carla Peterson interpreta a una ejecutiva exigida por la rutina, mientras que Julieta Díaz encarna a una artista en plena crisis creativa.

La química entre ambas sostiene gran parte del relato, marcado por diálogos frescos y situaciones que reflejan la vida real.

Carla Peterson, Fito Páez y Julieta Díaz arrasan en Netflix con No me rompan. Crédito: Netflix

En paralelo, Fito Páez aparece con un rol breve, pero clave, aportando su impronta artística a la narración. Su presencia complementa a las protagonistas y suma un condimento especial a la comedia dirigida por Azul Lombardía, quien además trabajó en el guion junto a Marina Seresesky.