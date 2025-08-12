En medio de una ola de separaciones que afecta a la farándula argentina, se sumaron a la lista Fito Páez y la actriz Eugenia Kolodziej, que estaban en pareja desde hacía poco más de una década.

“Diez años de relación, desgaste total del vínculo, decidieron poner una pausa”, enumeró Pepe Ochoa con su particular estilo, leyendo los mensajes que le enviaban para informarle de esta ruptura del artista, que supo estar en pareja con Cecilia Roth y Romina Ricci, entre otras famosas.

“Me cuentan que ella se fue a vivir a Madrid, a probar suerte allá porque es actriz. Él se quedó acá y la distancia les costó”, agregó Ochoa. “Cuando él publicó un libro de poemas se lo dedicó a sus ex parejas Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Ceclia Roth. A ella no”, señaló el panelista.

LA HISTORIA DE AMOR DE FITO PÁEZ Y EUGENIA KOLODZIEJ

Fito Páez y Eugenia Kolodziej vivieron una historia de amor que comenzó de manera inesperada gracias a Facebook hace diez años. La pareja, que hasta hace poco se mostraba sólida, compartía momentos en la vida privada y en eventos públicos de gran relevancia.

El primer contacto se dio cuando la actriz dejó un comentario en una publicación del músico. “Le comenté una foto, le puse: ‘Matas’. No le puse nada del otro mundo, tampoco. En realidad, era porque mata, porque tiene una onda tremenda”, contó Eugenia en LAM.

Fito Páez y Eugenia Kolodziej (Foto: Instagram)

Según relató, en aquel momento no era fanática de la música del rosarino. Sin embargo, ese simple mensaje despertó el interés de Fito, quien días después decidió escribirle para continuar la conversación. “Entonces, él me escribió, ahí empezamos a hablar y buena onda”, reveló.

“Un día nos juntamos a tomar algo y hasta acá llegamos”, recordó Eugenia, confirmando que desde ese encuentro formaron pareja. El romance también quedó plasmado en la música de Páez, que compuso la canción Tu vida, mi vida, inspirada en su relación con Kolodziej como parte del disco La ciudad liberada de 2017.

