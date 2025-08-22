Este jueves 21 de agosto, Julia Mengolini se tomó unos minutos en Segurola y Habana (Futurock) para hablar de los rumores que aseguran que volvió a darle una oportunidad al amor con Fito Páez, tal como lo habían asegurado en LAM.

“Mi teléfono lo tiene todo el mundo y nadie me escribió para preguntarme”, lanzó Julia, indignada, antes de disparar contra Pepe Ochoa, el panelista del programa de América.

“A mí lo que me desespera es que o forma parte de toda esta operación para volverme loca o sos el más chot… de los periodistas de espectáculos”, agregó.

Fito Páez y Julia Mengolini, ¿el fin del romance? (Foto: Revista Pronto).

Lejos de esquivar el tema, Mengolini fue tajante: “No me separé de Fede. No estoy en crisis con mi pareja. Estoy en un momento bárbaro. No hay ningún acercamiento con Fito. La última vez que lo vi fue cuando vino acá a hacer una nota”.

Con su estilo frontal, la periodista dejó en claro que mantiene una vida sentimental estable junto a Federico Vázquez, padre de su hija Rita, de seis años: “No hay ningún indicio para que surgiera semejante rumor”, cerró, sin vueltas.

JULIA MENGOLINI REVELÓ CÓMO TERMINÓ SU PAREJA CON FITO PÁEZ: “NO CREO QUE ME TENGA QUE PEDIR DISCULPAS”

Julia Mengolini reveló que hoy por hoy tiene buena relación con una de sus exparejas, Fito Páez, con quien salió en 2013. Además de haber visto su biopic en Netflix, El amor después del amor, contó que charlaron un día antes de su estreno en la plataforma.

"La vi y ya la terminé. Me encantó, creo que estamos todos medio en la misma, me parece. Le gustó a todo el mundo, estamos todos enganchados. Además, nos conectó mucho con nuestro ADN musical porque tiene los temas y no todas las series pueden tener los temas...“.

"Hablé por teléfono con él la noche anterior de que saliera la seriey me dijo ‘Te tengo que cortar porque tengo un llamado con Los Ángeles porque mañana sale la serie’ y yo dije ‘¡Uy, bolud*! Mañana sale la serie. ¿Cómo estás con eso?’. Y me dijo que bien, que después me contaba", reveló Julia en diálogo con Socios del Espectáculo, en mayo de 2023.

En este contexto, Julia contó cómo se lleva hoy por hoy con Fito, que en 2014 le dedicó la canción Rock & Roll Revolution: "Las separaciones nunca son fáciles“, reconoció. Y cerró: “Algunos tienen la posibilidad de hacer más ruido que otros... Yo no creo que me tenga que pedir disculpas, las canciones son expresiones de algo que a uno le está pasando en un momento“.