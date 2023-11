La pica entre Yanina Latorre y Julia Mengolini estalló definitivamente este fin de semana cuando la conductora de FutuRock lanzó un tremendo tweet contra la panelista LAM, que había manifestado que “no iba a trabajar más” en los medios tras la victoria de Javier Milei en el balotaje.

“Yanina Latorre sos una terrible cornuda, mersa botinera. Yo me dedico a laburar y mal que te pese lo voy a seguir haciendo en defensa de los intereses populares. Tenerte de enemiga no llega a ser un honor pero es divertido. Seguí diciendo boludeces, no hacés más que alentarme”, escribió Mengiloni.

El tremendo tweets de Julia Mengolini a Yanina Latorre (Foto: Twitter / X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Yanina tomó la posta y, de ahí en más fue una catarata de tweets, uno más fuerte que el otro. “Jajajajaajaja. Esto te grafica, pautera. Soy cornuda y botinera pero no chorra ni estafadora ni defiendo sistemas por guita. ¡Acá la única grasa sos vos!”, lanzó Latorre.

“¡Como te calentaste parda! Jajajajaajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajaanajaja. Te salió la groncha agresiva de adentro. ¡Le decís cornuda a una mina y le decís botinera! ¿Y vos que sos? Fracasada porrera”, agregó Yanina, en referencia a la militancia de Mengolini sobre la despenalización del consumo de marihuana.

“Las defensoras de corruptos por guita cuando no tienen argumentos te insultan. Todo lo que quieras Mengolini, pero no debo guita, no estafo ni vivo de la pauta. Vos sos marginal, Mengolini. Seguí haciendo apología del porro y las embarazadas”, agregó la conductora de El Observador, que incluyó links de notas sobre su colega que no la dejan muy bien parada frente a la Justicia.

“¿No te das cuenta q en parte el oficialismo perdió por gente como vos? Autocrítica. Hacete cargo. Besis”, cerró Yanina, que luego volvió a la carga con un posteo de la tan mentada participación de Mengolini en LAM con una chicana durísima.

“Fuiste mi reemplazo en la corpo, pero no funcionaste inútil, solo vivís del estado”, le espetó Latorre, y minutos más tarde siguió. “No renunciaste. No rendiste. Te colgas de LAM para tener visibilidad. No existís. Me reemplazaste y no funcionaste”, explicó.

“Cucaracha te hiciste famosa por garch… a Fito, te llenó el *$%$ de leche y te rajó. Y después fuiste a llorar a todos los programas de chimentos”, graficó sobre el cierre, al menos por el momento, Yanina Latorre.

