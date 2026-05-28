Milo J atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera. Con apenas 19 años, el cantante de Morón ganó el Premio Gardel de Oro el pasado 26 de mayo en el Teatro Coliseo, después de convertirse en uno de los artistas más nominados de la ceremonia.

Fiel a su estilo reservado, el músico suele hablar a través de sus canciones y mantiene lejos de la exposición mediática a su círculo más íntimo. Sin embargo, durante su emotivo discurso de agradecimiento decidió dedicarle unas palabras especiales a su novia, Ornella Scalisi.

Ornella Scalisi, la novia de Milo J (Fotos de Instagram)

“Se lo dedico a mi pareja, Ornella, que me segundeó en todo este proceso”, expresó Milo J al recibir el máximo galardón de la música argentina.

Video: las palabras de Milo J a su novia en los Premios Gardel

Las palabras del artista rápidamente despertaron curiosidad entre sus fanáticos, que quisieron saber más sobre la joven que lo acompaña desde hace tiempo.

Quién es Ornella Scalisi, la novia de Milo J

Ornella Scalisi es influencer, creadora de contenido y también se dedica a la organización de eventos. Aunque mantiene un perfil mucho más bajo que el cantante, suele compartir algunos momentos de su vida cotidiana en redes sociales.

La relación entre ambos se hizo pública de manera natural, principalmente a través de publicaciones y guiños románticos en Instagram. De hecho, fue ella quien en varias oportunidades mostró imágenes junto al cantante.

Ornella Scalisi, la novia de Milo J (Fotos de Instagram)

Ornella Scalisi, la novia de Milo J (Fotos de Instagram)

Ornella Scalisi, la novia de Milo J (Fotos de Instagram)

Ornella Scalisi, la novia de Milo J (Fotos de Instagram)

A pesar de la creciente popularidad de Milo J, la pareja elige mantener su vínculo lejos del escándalo y de la sobreexposición. Sin embargo, la reciente dedicatoria del artista en los Premios Gardel 2026 volvió a poner a Ornella Scalisi en el centro de la escena.

Ornella Scalisi, la novia de Milo J (Fotos de Instagram)

Ornella Scalisi, la novia de Milo J (Fotos de Instagram)

Ornella Scalisi, la novia de Milo J (Fotos de Instagram)

El gesto emocionó a sus seguidores, especialmente porque el cantante también aprovechó el momento para agradecerle a su mamá y a su abuelo, a quien llama cariñosamente “Tata”, dejando en claro la importancia que tiene su entorno cercano en este presente profesional.