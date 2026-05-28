Diego Ramos visitó Otro día perdido y abrió su corazón sobre su vínculo con Tini Stoessel, que se encuentra en un gran momento de su carrera. El actor, que compartió elenco con ella en los primeros años de Violetta, sorprendió a Mario Pergolini al revelar el verdadero motivo por el que evita ir a sus shows.

Todo empezó cuando Pergolini le preguntó si seguía en contacto con la cantante. “No, muy poquito, no”, respondió Ramos, sincero. El conductor fue por más y quiso saber si alguna vez lo habían invitado a un recital.

Diego Ramos Tini Stoessel y Mario Pergolini (Fotos: capturas eltrece)

“Sí, me invitaron el año pasado a ese espectáculo llamado Futttura que se hizo en Tecnópolis, ese mega evento al que fueron 600 mil personas y no fui porque me da vergüenza”, confesó Diego, generando risas y sorpresa en el estudio.

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DIEGO RAMOS CONFESÓ POR QUÉ SE NIEGA A IR A VER LOS RECITALES DE TINI STOESSEL

Pergolini, entre risas, le retrucó: “¡Pero sos el papá!”. Ramos explicó el trasfondo de su sensación: “Sí, pero yo la conozco desde los 14 años, trabajamos mucho juntos en los primeros tres o cuatro años de su carrera artística, es súper talentosa, pero me cuesta verla tan mujerona”.

“Además ahora te mira y ya te intimida”, sumó el actor. Ramos asintió y profundizó: “Me pasa lo mismo que le pasa a los padres cuando tienen una nena”. Así, dejó en claro que todavía conserva una mirada muy protectora sobre la artista, a pesar de su éxito y crecimiento.

Diego Ramos Tini Stoessel y Rodrigo de Paul (Fotos: captura eltrece y Instagram @tinistoessel)

Sobre el final, la charla se volvió más distendida y surgieron bromas sobre un posible casamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul. Agustín “Rada” Aristarán le tiró: “Si te invitan al casamiento andá”. Sin dudarlo, Ramos respondió entre carcajadas: “Sí, voy”.

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