Wanda Nara siempre se ha caracterizado por sus apuestas fuertes en la TV y esta vez fue por todo: quiso tener a Franco Colapinto en MasterChef Celebrity. Sin embargo, el piloto argentino le bajó el pulgar y la dejó con las ganas, a pesar de los intentos de la producción por convencerlo.

La conductora, que ya había logrado sumar a Maxi López al reality, se entusiasmó con la idea de tener a Colapinto en un especial del programa. Según contó Santiago Sposato en A La Tarde, Wanda lo vio y no dudó: “Lo veo y lo quiero”. Pero esta vez, la jugada no le salió.

Mirá el look de Wanda Nara - Foto: Instagram |@wanda_nara.

La producción del ciclo también se movió fuerte: llamaron varias veces al entorno de Colapinto, aprovecharon cada viaje del piloto a la Argentina y le ofrecieron todo tipo de participaciones, aunque sea “un ratito” en el programa. Nada funcionó. “Era para un especial, para que participe de alguna manera en el programa. Obviamente, no podía ni le interesaba”, explicó Sposato sobre la negativa del joven corredor.

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Karina Mazzocco sumó que Wanda estaba “deslumbrada” con Colapinto y quería tenerlo a toda costa, aunque desde el equipo de producción le advirtieron que la agenda del piloto era imposible de acomodar.

No es la primera vez que Wanda Nara apunta a figuras vinculadas al mundo del espectáculo y el deporte. Antes de intentar con Colapinto, ya había convocado a personajes relacionados con la vida de la China Suárez, actual pareja Mauro Icardi, como Eugenia Tobal y Rusherking.

Además, el nombre de Colapinto ya había sonado en el mundo del espectáculo por su vínculo con la China Suárez, a quien se la vio con el piloto en Madrid y hasta se tatuó su número de corredor de Fórmula 1. Sin embargo, esa relación no prosperó y quedó en el pasado.

Mientras tanto, Wanda sigue buscando figuras que sorprendan en la pantalla, pero esta vez, el joven piloto argentino le dijo que no y dejó en claro que, por ahora, su prioridad está lejos de la cocina televisiva.

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