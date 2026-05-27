Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a quedar en el centro de la escena luego de que se conociera un inesperado cambio de planes.

Aunque se esperaba que regresaran a la Argentina tras su estadía en Japón, la pareja decidió modificar sus planes y continuar rumbo a Maldivas, el exclusivo destino donde Wanda Nara estuvo en marzo junto a Martín Migueles.

La información fue revelada por Gustavo Méndez en La Mañana con Moria, donde detalló que la actriz y el futbolista seguirán de viaje antes de volver al país.

Por qué China Suárez y Mauro Icardi pospusieron su viaje a la Argentina (eltrece)

Por qué China Suárez y Mauro Icardi pospusieron su viaje a la Argentina

“Siguen en Japón y no van a venir a la Argentina. Antes de venir se van a Maldivas. Casualmente estuvo Wanda Nara con Migueles y Mauro ya fue con Wanda a Maldivas”, contó el periodista en vivo.

Además, explicó qué pasó con los hijos de la actriz durante este nuevo tramo del viaje. “Los hijos de la China ya están en la Argentina y están con sus padres. Rufina está con Nicolás Cabré y Amancio y Magnolia están con Benjamín Vicuña”, precisó.

La picante teoría sobre Wanda Nara, la China Suárez y los destinos repetidos

La coincidencia de que Mauro Icardi y la China Suárez estén recorriendo lugares vinculados a Wanda Nara generó todo tipo de comentarios en el programa.

Fue entonces cuando Nazarena Di Serio lanzó una picante teoría al aire: “Vos dijiste que Wanda fue primero a Japón porque la China tenía ese sueño. ¿Wanda hizo todo lo que a la China le gusta para que cuando vaya todo sea como una copia?”.

Lejos de esquivar el tema, Gustavo Méndez respondió: “Hay mucha casualidad. Esto es una opinión, pero lo que te puedo decir es que las dos se miran todo. Pero lo de Japón y Maldivas estaba hablado y se enteró Wanda Solange”.