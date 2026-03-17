Desde uno de los destinos más exclusivos del mundo, Wanda Nara volvió a marcar tendencia con un estilismo que mezcla sensualidad y sofisticación. La empresaria apostó por una bikini rosa de textura acanalada, con elásticos visibles y estética sporty chic, ideal para resaltar el bronceado.

El detalle que elevó el outfit fue una bandana estampada de Balmain, un accesorio que suma impronta fashionista y confirma su debilidad por las firmas de lujo incluso en looks relajados de playa.

El look playero de Wanda Nara con bandana de lujo (Foto: Instagram/@wanda_nara).

CÓMO RECREAR EL LOOK DE WANDA NARA

Para lograr un outfit similar al de Wanda en Maldivas, podés apostar por:

Un bikini en tonos rosados o vibrantes

Diseños con elásticos visibles o branding

Un pañuelo o bandana estampada de impacto

Accesorios simples que acompañen sin recargar

ISLAS MALDIVAS: EL DESTINO QUE WANDA NARA REPITE CON NUEVA COMPAÑÍA

La elección de las Islas Maldivas no es casual. Se trata de un destino que Wanda Nara frecuentó en varias oportunidades junto a Mauro Icardi, en viajes que siempre mostraron lujo, exclusividad y postales de ensueño.

Wanda Nara en las Islas Maldivas en medio del divorcio de Mauro Icardi (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

Esta vez, la mediática regresó a ese mismo escenario paradisíaco, pero acompañada por Martín Migueles, lo que no pasó inadvertido para sus seguidores ya que sucede en medio de su divorcio de Mauro Icardi.

Preguntas frecuentes

¿Dónde está Wanda Nara actualmente? Wanda Nara se encuentra en las Islas Maldivas, uno de sus destinos favoritos.

¿Con quién viajó esta vez? En esta ocasión viajó junto a Martín Migueles.

¿Por qué se habla de Mauro Icardi? Porque Maldivas era el destino que solía elegir cuando viajaba con Mauro Icardi, lo que genera comparaciones entre sus seguidores.

¿Qué look mostró en sus redes? Un bikini rosa con estética sporty combinado con una bandana de lujo de Balmain.