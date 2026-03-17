La empresaria e influencer Wanda Nara volvió a marcar tendencia en redes sociales con un detalle fashionista que no pasó desapercibido. En uno de sus últimos videos, apostó por un look total black y lo elevó con un accesorio de lujo que se convirtió en el protagonista absoluto.
Se trata de un moño de la firma italiana Prada, un complemento sofisticado que suma elegancia y personalidad a cualquier outfit minimalista.
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EL ACCESORIO CLAVE QUE TRANSFORMA EL LOOK TOTAL BLACK
En el video que compartió con sus seguidores, Wanda mostró cómo un estilismo completamente negro puede pasar de básico a impactante con un solo elemento: un moño de gran tamaño, en tono azul oscuro (azul atlántico), con el icónico logo triangular de la marca.
El accesorio, perteneciente a la línea Re-Nylon, no solo aporta textura y volumen, sino que también refuerza la estética chic y moderna que caracteriza a la mediática.
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CUÁNTO CUESTA EL MOÑO DE LUJO DE PRADA
Según se puede ver en la captura del sitio oficial, la “Horquilla de Re-Nylon” de Prada tiene un valor de 775 dólares, posicionándose como un accesorio exclusivo dentro del universo fashion. Además, forma parte de una colección vinculada a iniciativas sustentables, lo que suma un diferencial a la pieza.
POR QUÉ ESTE ACCESORIO ES TENDENCIA
Los moños XL volvieron con fuerza en las últimas temporadas, pero en versión luxury se transforman en el toque final ideal para:
- Elevar looks monocromáticos
- Sumar elegancia sin recargar
- Destacar peinados simples
- Incorporar un statement piece sin cambiar todo el outfit
Wanda Nara lo deja claro: a veces, un solo accesorio bien elegido puede redefinir por completo un look.
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CÓMO RECREAR EL ESTILO DE WANDA NARA
Si bien el moño de Prada es una pieza de alta gama, el concepto se puede adaptar fácilmente:
- Apostar por un total black como base
- Sumar un moño protagonista (grande o con textura)
- Elegir accesorios minimalistas para no competir
- Llevar el foco al rostro y el cabello
La clave está en el equilibrio: simpleza + un ítem que destaque.
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