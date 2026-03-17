La empresaria e influencer Wanda Nara volvió a marcar tendencia en redes sociales con un detalle fashionista que no pasó desapercibido. En uno de sus últimos videos, apostó por un look total black y lo elevó con un accesorio de lujo que se convirtió en el protagonista absoluto.

Se trata de un moño de la firma italiana Prada, un complemento sofisticado que suma elegancia y personalidad a cualquier outfit minimalista.

El look total black de Wanda Nara (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

EL ACCESORIO CLAVE QUE TRANSFORMA EL LOOK TOTAL BLACK

En el video que compartió con sus seguidores, Wanda mostró cómo un estilismo completamente negro puede pasar de básico a impactante con un solo elemento: un moño de gran tamaño, en tono azul oscuro (azul atlántico), con el icónico logo triangular de la marca.

El accesorio de lujo de Wanda Nara de la firma italiana (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

El accesorio, perteneciente a la línea Re-Nylon, no solo aporta textura y volumen, sino que también refuerza la estética chic y moderna que caracteriza a la mediática.

CUÁNTO CUESTA EL MOÑO DE LUJO DE PRADA

Según se puede ver en la captura del sitio oficial, la “Horquilla de Re-Nylon” de Prada tiene un valor de 775 dólares, posicionándose como un accesorio exclusivo dentro del universo fashion. Además, forma parte de una colección vinculada a iniciativas sustentables, lo que suma un diferencial a la pieza.

El accesorio de lujo que usó Wanda Nara para un outfit total black (Foto: captura de www.prada.com)

POR QUÉ ESTE ACCESORIO ES TENDENCIA

Los moños XL volvieron con fuerza en las últimas temporadas, pero en versión luxury se transforman en el toque final ideal para:

Elevar looks monocromáticos

Sumar elegancia sin recargar

Destacar peinados simples

Incorporar un statement piece sin cambiar todo el outfit

Wanda Nara lo deja claro: a veces, un solo accesorio bien elegido puede redefinir por completo un look.

CÓMO RECREAR EL ESTILO DE WANDA NARA

Si bien el moño de Prada es una pieza de alta gama, el concepto se puede adaptar fácilmente:

Apostar por un total black como base

Sumar un moño protagonista (grande o con textura)

Elegir accesorios minimalistas para no competir

Llevar el foco al rostro y el cabello

La clave está en el equilibrio: simpleza + un ítem que destaque.

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