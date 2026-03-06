Con el paso del tiempo, Laurita Fernández se convirtió en una de las referentes de la moda argentina. En el marco del 25° aniversario del BAFWEEK, la conductora compartió en diálogo con Ciudad cuáles son sus básicos para enfrentar el otoño/invierno 2026 y qué lleva siempre en la cartera.

En el ida y vuelta con el portal, la actriz no dudó en revelar sus trucos para estar lista en cualquier ocasión, tanto de día como de noche: una prenda versátil para enfrentar la temporada de frío que vaya con todo fue el consejo de moda simple pero efectivo que dio y no faltaron los indispensables de su bolso.

(Foto: Ciudad Magazine).

LA PRENDA CLAVE QUE LAURITA FERNÁNDEZ RECOMENDA PARA EL OTOÑO/INVIERNO 2026

Para Laurita Fernández, el gran aliado de la temporada que se viene de otoño/invierno 2026 es el trench coat, un abrigo que se caracteriza por la botonadura con ajuste a la figura y por ser ideal para una ciudad con con cambios de temperatura imprevistos.

“Para el invierno un trench así como este que tengo en este momento.Está buenísimo porque te va con unas zapas, con unas botas, de día, de noche, más o menos lookeado”, explicó sobre este clásico indispensable para el guardarropas.

Laurita Fernández habló en exclusiva en el BAFWEEK 2026 (Foto: Ciudad Magazine).

Según la actriz, lo ideal es elegirlo en un color neutro, ya que permite combinarlo fácilmente con distintos estilos y ocasiones: “Quizás en un color neutro no puede faltar”, afirmó sobre este comodín versátil, elegante y fácil de combinar.

POR QUÉ EL TRENCH ES UN BÁSICO DEL INVIERNO

El trench se mantiene como una de las prendas más versátiles del guardarropa porque:

Combina con zapatillas o botas

Funciona tanto de día como de noche

Se adapta a looks casuales o más elegantes

En tonos neutros, va con casi todo

Con esta elección, Laurita reafirma una de las reglas más repetidas en moda: invertir en prendas clásicas y combinables que puedan usarse en múltiples ocasiones durante toda la temporada.

LOS INFALTABLES DE LA CARTERA DE LAURITA FERNÁNDEZ

Cuando se trata de los objetos que siempre lleva con ella, Laurita Fernández la tiene bastante clara ya que entre sus indispensables aparece un accesorio que, según asegura, puede cambiar cualquier foto.

Laurita Fernández habló en exclusiva en el BAFWEEK 2026 (Foto: Ciudad Magazine).

“¿Qué no puede faltar en la cartera? Bueno, chicles, el celu, yo no soy de las que tienen cargador portátil, soy de las que manguea algún cargador a alguien. Siempre llevo una luz, porque siempre pinta una fotito, una selfie, algo, y lo cambia todo, así que una luz es la clave”, comentó entre risas.

EL TOQUE PERSONAL DE LAURITA FERNÁNDEZ

Con su simpatía y espontaneidad, Laurita Fernández demostró que el estilo no solo pasa por la ropa, sino también por los detalles y la actitud. Entre básicos y accesorios, la bailarina dejó en claro que la clave está en elegir prendas versátiles y sumar objetos prácticos que te salven en cualquier momento.

