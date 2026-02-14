Laurita Fernández eligió el Día de los Enamorados para compartir una imagen muy especial junto a Matías Busquet, su actual novio. La conductora publicó su primera postal este 14 de febrero con el polista en sus redes sociales tras confirmar el romance en medios de comunicación.

La actriz y el deportista se mostraron sonrientes, abrazados y súper cómplices en una postal que muchos interpretaron como el blanqueo definitivo de su relación. La última semana, la bailarina confesó en una nota con Puro Show que ambos conocieron a sus respectivas familias.

Laurita Fernández y Matías Busquet blanquearon su romance el Día de los Enamorados (Foto: captura de Instagram/@holasoylaurita).

“Aparte de ellos, bueno, esto es muy reciente, él también, aparte de la mía, yo me vine a la temporada, la verdad que muchos meses. Es muy buena persona y por supuesto que eso habla de la familia que tiene también”, dijo Laurita súper simpática y viviendo a flor de piel el amor.

LAURITA FERNÁNDEZ DEJÓ SU HUELLA EN LA EMBLEMÁTICA VEREDA DE LAS ESTRELLAS EN MAR DEL PLATA

Laurita Fernández dejó su huella en la emblemática Vereda de las Estrellas de Mar del Plata, al plasmar oficialmente sus manos frente al histórico Hotel Hermitage. Este reconocimiento la suma al selecto grupo de figuras que forman parte de este paseo que homenajea a los grandes protagonistas de la escena nacional que marcaron la cartelera marplatense.

Laurita Fernández dejó su huella en la emblemática Vereda de las Estrellas en Mar del Plata (Foto: prensa).

La actriz, que recientemente fue elegida mejor actriz de comedia en los premios Estrella de Mar, atraviesa un gran presente artístico protagonizando La cena de los tontos, uno de los éxitos de la temporada. Con este nuevo logro, consolida su fuerte vínculo con la ciudad y reafirma su lugar en la historia teatral de Mar del Plata.

Laurita Fernández dejó su huella en la emblemática Vereda de las Estrellas en Mar del Plata (Foto: prensa).

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.