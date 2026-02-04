El verano 2026 trajo una de las confirmaciones más esperadas del espectáculo argentino. Laurita Fernández, quien durante meses mantuvo en secreto su vida sentimental, finalmente se animó a mostrarse públicamente con su nueva pareja en Cariló.

La cuenta de Instagram Gossipeame reveló las primeras imágenes exclusivas de la bailarina junto a Matías Busquet, caminando tomados de la mano por los senderos arbolados de la exclusiva villa balnearia.

“Y miren que tengo más #nonoticias de Laurita Fernández con el novio de Cariló porque las gossiperas de vacaciones están muy afiladas! Full paparazzi mood!”, escribió con humor la cuenta que difundió las fotografías.

Laurita Fernández ya se muestra en público con su novio: las fotos del romance veraniego. Crédito: Instagram

DE LOS RUMORES A LA CONFIRMACIÓN PÚBLICA

Las imágenes muestran a la pareja en actitud relajada y natural, ella luciendo un vestido corto de tonos claros y él con un look casual deportivo.

Otras tomas los captaron en el balcón de lo que parece ser una casa de alquiler vacacional, compartiendo momentos cotidianos con total normalidad.

Lo más significativo es la actitud de ambos: a diferencia de otros romances donde los protagonistas intentan esquivar cámaras, Laurita y Matías decidieron vivir su vínculo con naturalidad, sin preocuparse por quién los pueda ver.

MATÍAS BUSQUET: EL HOMBRE QUE CONQUISTÓ A LAURITA

Matías Busquet, hasta ahora ajeno al mundo del espectáculo, logró conquistar a una de las figuras más queridas de la televisión argentina.

Según fuentes cercanas, se conocieron a través de amigos en común y la conexión fue inmediata, aunque decidieron tomarse el tiempo necesario antes de exponer la relación.

La elección de Cariló como destino vacacional ofrece la combinación perfecta entre privacidad y posibilidad de disfrutar al aire libre sin la exposición constante de otros balnearios más masivos.

LA REACCIÓN DE LAS REDES: CELEBRACIÓN Y APOYO

Los seguidores de Laurita celebraron verla feliz y acompañada en redes sociales. “Laurita Fernández ya se muestra en público con su novio”, tituló Fedefollowersok al compartir la primicia, destacando que se trata de “LA SI NOTICIA de @gossipeame”. Los comentarios reflejaron el cariño del público: “Que sea muy feliz”, “Se la ve re enamorada”, “Me encanta verla así de plena”.