Con más de 15 años de carrera en el mundo artístico, Laurita Fernández le explicó a Moria Casán por qué, con el correr del tiempo, no cambió su nombre artístico y decidió conservar el diminutivo que tanto ruido le genera a la One.

“Laurita, quiero que te pongas Laura Fernández”, le dijo la conductora de La Mañana con Moria y actriz de La cena de los tontos, obra que este verano se presenta en Mar del Plata, se negó.

La razón por la que Laurita Fernández no cambia su nombre artístico

“Es que hay muchas Laura Fernández, Moria. ¿Sabés la cantidad que hay en toda la Argentina?”, respondió tajante.

Sin embargo, Casán insistió con el cambio: “Es que ya basta, Laurita, te hace chiquita, te baja el rango. Es Laura”.

“A mí me gusta y me da ternura”, finalizó la actriz, dejando en claro que su nombre en diminutivo seguirá siendo el que use en el plano artístico.

