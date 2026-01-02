Laurita Fernández desembarcó en Mar del Plata para hacer temporada teatral y confirmó, una vez más, su lugar como referente de estilo del verano 2025.

Instalada en “La Feliz” por compromisos laborales, Laurita aprovechó un momento libre para disfrutar de la playa y compartir una serie de imágenes que no pasaron desapercibidas entre sus seguidores.

Las fotos de Laurita Fernández en Mar del Plata: microbikini y piluso tejido | Créditos: Instagram @holasoylaurita

En las fotos, se la ve posando sobre las rocas, rodeada de arena y mar, con una microbikini en tono verde seco, uno de los colores que se impuso con fuerza esta temporada por su versatilidad y elegancia natural.

Las fotos de Laurita Fernández en Mar del Plata: microbikini y piluso tejido | Créditos: Instagram @holasoylaurita

El traje de baño elegido tiene un diseño minimalista pero muy actual. El corpiño entero, de formato rectangular y breteles finos, se combina con una bombacha colaless que estiliza la figura. El detalle distintivo está en el estampado de líneas texturadas, trabajadas en un tono similar al del conjunto, que suma profundidad visual sin romper la armonía del look.

Las fotos de Laurita Fernández en Mar del Plata: microbikini y piluso tejido | Créditos: Instagram @holasoylaurita

EL OUTFIT DE LAURITA FERNÁNDEZ EN MAR DEL PLATA

Como complemento clave, Laurita apostó por un accesorio que se volvió infaltable este verano: el piluso tejido al crochet.

Las fotos de Laurita Fernández en Mar del Plata: microbikini y piluso tejido | Créditos: Instagram @holasoylaurita

En el mismo verde que la bikini, el sombrero aporta un aire relajado y bohemio, ideal para la playa, y refuerza una tendencia que mezcla comodidad, artesanía y estilo. El piluso, que ya había sido protagonista en playas de Brasil y Europa, pisa fuerte también en la costa argentina.

Las fotos de Laurita Fernández en Mar del Plata: microbikini y piluso tejido | Créditos: Instagram @holasoylaurita

El beauty look acompañó esa impronta natural. Con el pelo suelto, ondas al viento y maquillaje casi imperceptible, la conductora eligió una estética fresca, lejos de lo recargado, que potencia la imagen veraniega y espontánea. Siempre cómoda frente a cámara, ensayó distintas poses y se mostró recostada sobre las rocas, en postales que muchos compararon con una “sirena moderna”.