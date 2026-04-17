Gran Hermano Generación Dorada arrancó la emisión de este jueves con una noticia que sacudió la casa y a los televidentes: Jéssica Maciel, conocida como “La Maciel”, fue notificada formalmente por una denuncia en la Justicia Federal por presunta explotación sexual, regenteo y maltrato.

La causa, radicada en el Juzgado Federal Número 2 de San Martín, se inició tras la denuncia de 17 jóvenes trans. Según explicó Santiago del Moro al aire, todos los participantes del reality presentaron el Certificado de Antecedentes Penales antes de ingresar, y Maciel no tenía antecedentes al momento de firmar contrato.

La policía notificó a La Maciel en Gran Hermano. Captura: A la tarde / América TV

La situación legal de Maciel cambió en las últimas horas y por eso la producción la llamó al confesionario, donde firmó la documentación correspondiente frente a un oficial de policía. El momento, en el que técnicamente rompió el aislamiento, fue seguido de cerca por las cámaras y generó tensión entre los participantes.

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En una charla íntima con Gran Hermano, Jéssica Maciel se quebró al contar su versión de los hechos. “Me movió la cabeza y sé de dónde viene. Lo que voy a contar es real: todo empezó un día cuando mi hermana, que ya no está en este mundo, vino a contarme que ya no podía trabajar en la calle porque había alguien que le sacaba plata”, relató con la voz entrecortada.

La Maciel en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

La participante aseguró que su involucramiento en la causa fue por defender a su hermana: “Durante muchos años tardé en mover esta causa. Yo simplemente denuncié a dos personas, junté testigos y cuando cayeron presos, cayó mucha gente y fue noticia. Desde que pasó eso me acosaron en las redes sociales”.

“Esto ya lo enfrenté y lo gané, y acá encerrada me agarra algo que no puedo controlar. Pero soy inocente y sé cómo probarlo, aunque siento que mi familia la debe estar pasando mal. Lograron romperme la cabeza porque sé que mi familia no debe estar contenta. Ellos saben igual que afuera soy fuerte también”, agregó.

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La Maciel también compartió su historia con varias compañeras dentro de la casa. Explicó que su hermana “tenía que pagarle a personas para trabajar en la calle” y fue tajante: “Jamás van a poder meterme presa porque jamás hice las cosas por las que me acusan”.

Foto: captura Telefe

“Nunca jamás exploté a nadie, jamás. Me vieron acá adentro y no sé qué estarán planeando afuera”, insistió. “Siempre fue todo por redes y la única vez que me denunciaron, la persona fue y dijo que no me conocía. Me metí en esto sin saber que era tan grande y casi me matan, tuve que vivir con la Gendarmería afuera de casa”, agregó.

La situación de Jéssica Maciel ahora quedó en manos de la Justicia Federal, mientras la participante sigue en competencia y espera poder demostrar su inocencia.

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