El reality La Casa de los Famosos en Estados Unidos le dio la bienvenida a Solange “Sol” Abraham en un ingreso tan impactante como emocionante. En un formato lleno de tensiones y sorpresas, la participante de Gran Hermano: Generación Dorada dejó su huella en la entrada, causando revuelo tanto dentro como fuera de la casa.

El ingreso de Sol no pasó desapercibido: “Hola, ¿qué tal? ¡Bienvenida! ¿Cómo estás?”, fueron las primeras palabras que escuchó la argentina al ingresar, mientras los participantes la recibían con mucha energía. La sorpresa y la emoción se palpitaban en el aire, mientras todos la felicitaban por su llegada.

La bienvenida fue cálida, llena de risas y buena onda, con los participantes expresando su entusiasmo por conocer a Sol. Entre abrazos, sonrisas y saludos efusivos, la influencer dejó claro que está lista para disfrutar de esta nueva aventura.

Foto: Captura (Telefe)

Foto: Captura (Telefe)

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SANTIAGO DEL MORO REVELÓ QUE SOL ABRAHAM SE DESCOMPUSO Y NO PUDO ENTRAR A “LA CASA DE LOS FAMOSOS”

Un momento inesperado generó preocupación en pleno vivo cuando Santiago del Moro reveló qué ocurrió con Sol Abraham antes de su ingreso a “La Casa de los Famosos”.

Todo comenzó cuando el conductor explicó cómo fue el traslado de la participante: “Así la llevan con los ojos tapados y la música. Hay gente que la está cuidando”, detalló, en referencia al estricto aislamiento previo al ingreso.

Sin embargo, lo que parecía una simple demora escondía un problema mayor. “Ella tuvo un retraso en un vuelo y después le bajó un poquito… en realidad se descompuso un poquito Sol”, contó Del Moro, llevando tranquilidad pero dejando en claro que la situación obligó a cambiar los planes.

Foto: Captura (Telefe)

La complicación fue tal que no pudo concretarse su entrada en vivo: “Entra mañana ella porque se terminó el programa allá y no la pudieron poner en vivo”, explicó el presentador, confirmando que su debut deberá esperar.

Mientras tanto, las imágenes de su traslado, completamente aislada, con los ojos cubiertos y auriculares, generaron impacto entre los seguidores del reality, que ya esperaban su ingreso como uno de los momentos más fuertes de la gala: “Mañana la vamos a ver entrando, si Dios quiere, a ‘La Casa de los Famosos’”, cerró.