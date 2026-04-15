Un momento inesperado generó preocupación en pleno vivo cuando Santiago del Moro reveló qué ocurrió con Sol Abraham antes de su ingreso a “La Casa de los Famosos”.

Todo comenzó cuando el conductor explicó cómo fue el traslado de la participante: “Así la llevan con los ojos tapados y la música. Hay gente que la está cuidando”, detalló, en referencia al estricto aislamiento previo al ingreso.

Sin embargo, lo que parecía una simple demora escondía un problema mayor. “Ella tuvo un retraso en un vuelo y después le bajó un poquito… en realidad se descompuso un poquito Sol”, contó Del Moro, llevando tranquilidad pero dejando en claro que la situación obligó a cambiar los planes.

Foto: Captura (Telefe)

La complicación fue tal que no pudo concretarse su entrada en vivo: “Entra mañana ella porque se terminó el programa allá y no la pudieron poner en vivo”, explicó el presentador, confirmando que su debut deberá esperar.

Mientras tanto, las imágenes de su traslado, completamente aislada, con los ojos cubiertos y auriculares, generaron impacto entre los seguidores del reality, que ya esperaban su ingreso como uno de los momentos más fuertes de la gala: “Mañana la vamos a ver entrando, si Dios quiere, a ‘La Casa de los Famosos’”, cerró.

Foto: Captura (Telefe)

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FABIO AGOSTINI ENTRÓ A GRAN HERMANO, REVOLUCIONÓ A LOS PARTICIPANTES Y CAMBIÓ EL CLIMA DE LA CASA

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una noche electrizante con el ingreso de Fabio Agostini, quien no tardó en hacerse notar con su estilo frontal y carismático.

Apenas cruzó la puerta, el español saludó a todos con entusiasmo. En su presentación, dejó en claro de dónde viene y cuál es su objetivo: “Me presento, soy Fabio Agostini. Vengo de España, Islas Canarias. Estoy representando Telemundo, ‘La Casa de los Famosos’”, explicó, despertando curiosidad entre sus nuevos compañeros.

Lejos de buscar conflicto de entrada, sorprendió con su postura: “Vengo en son de paz, no quiero pelear, quiero pasarlo bien, reírme con ustedes, conocerlos”, aseguró, aunque su fuerte personalidad promete dar que hablar.

Foto: Captura (Telefe)

Durante el recorrido, no ocultó su asombro por las dimensiones del reality argentino: “Está bonita la casa. Es mucho más grande que la nuestra”, comentó, comparando con su experiencia previa.

Entre risas, charlas y halagos, Fabio comenzó a integrarse rápidamente, protagonizó su primer coqueteo con Luana Fernández, generó buena onda y mucha expectativa por su impacto en el juego: “Gracias, Gran Hermano, por la invitación aquí a la casa”, cerró, dejando en claro su entusiasmo por esta nueva aventura.