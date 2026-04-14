La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una noche electrizante con el ingreso de Fabio Agostini, quien no tardó en hacerse notar con su estilo frontal y carismático.

Apenas cruzó la puerta, el español saludó a todos con entusiasmo. En su presentación, dejó en claro de dónde viene y cuál es su objetivo: “Me presento, soy Fabio Agostini. Vengo de España, Islas Canarias. Estoy representando Telemundo, ‘La Casa de los Famosos’”, explicó, despertando curiosidad entre sus nuevos compañeros.

Lejos de buscar conflicto de entrada, sorprendió con su postura: “Vengo en son de paz, no quiero pelear, quiero pasarlo bien, reírme con ustedes, conocerlos”, aseguró, aunque su fuerte personalidad promete dar que hablar.

Foto: Captura (Telefe)

Durante el recorrido, no ocultó su asombro por las dimensiones del reality argentino: “Está bonita la casa. Es mucho más grande que la nuestra”, comentó, comparando con su experiencia previa.

Entre risas, charlas y halagos, Fabio comenzó a integrarse rápidamente, protagonizó su primer coqueteo con Luana Fernández, generó buena onda y mucha expectativa por su impacto en el juego: “Gracias, Gran Hermano, por la invitación aquí a la casa”, cerró, dejando en claro su entusiasmo por esta nueva aventura.

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

¡NOCHE EXPLOSIVA EN GRAN HERMANO! EL LÍDER FULMINÓ A DOS PARTICIPANTES Y DESATÓ UN CRUCE FEROZ EN VIVO

Una gala cargada de tensión sacudió a Gran Hermano: Generación Dorada cuando el líder de la semana -Juani Car- tomó una decisión que no pasó desapercibida: fulminó a dos participantes y desató un fuerte cruce en vivo que dejó a todos en shock.

“Voy a fulminar a Franco Zunino”, anunció sin vueltas el líder, generando una reacción inmediata. Del otro lado, la respuesta no tardó en llegar: “Me lo esperaba, la verdad que me lo esperaba”, lanzó, en medio de un clima que rápidamente se volvió espeso.

Pero la jugada no terminó ahí. A la hora de dar un segundo nombre, Juani fue por más: “Voy a fulminar a Martín Rodríguez también. Le devuelvo la fulminación que me dio. Hace mucho que no está en placa y me gustaría verlo”, cerró, dejando en claro que su estrategia también tiene cuentas pendientes.

Foto: Captura (Telefe)

Por su parte, el segundo fulminado intentó mantenerse firme: “Lo único que quiero es quedarme… mi juego es mi juego y la gente lo ve”, expresó, apelando al apoyo del público.

Foto: Captura (Telefe)

Así, con Franco Zunino y Martín Rodríguez directamente en placa y sin posibilidad de nominar, la casa quedó completamente revolucionada. ¿Quién será el próximo participante en abandonar la casa de Gran Hermano?