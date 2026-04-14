Una gala cargada de tensión sacudió a Gran Hermano: Generación Dorada cuando el líder de la semana -Juani Car- tomó una decisión que no pasó desapercibida: fulminó a dos participantes y desató un fuerte cruce en vivo que dejó a todos en shock.

“Voy a fulminar a Franco Zunino”, anunció sin vueltas el líder, generando una reacción inmediata. Del otro lado, la respuesta no tardó en llegar: “Me lo esperaba, la verdad que me lo esperaba”, lanzó, en medio de un clima que rápidamente se volvió espeso.

Pero la jugada no terminó ahí. A la hora de dar un segundo nombre, Juani fue por más: “Voy a fulminar a Martín Rodríguez también. Le devuelvo la fulminación que me dio. Hace mucho que no está en placa y me gustaría verlo”, cerró, dejando en claro que su estrategia también tiene cuentas pendientes.

Foto: Captura (Telefe)

Por su parte, el segundo fulminado intentó mantenerse firme: “Lo único que quiero es quedarme… mi juego es mi juego y la gente lo ve”, expresó, apelando al apoyo del público.

Foto: Captura (Telefe)

Así, con Franco Zunino y Martín Rodríguez directamente en placa y sin posibilidad de nominar, la casa quedó completamente revolucionada. ¿Quién será el próximo participante en abandonar la casa de Gran Hermano?

Foto: Captura (Telefe)

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ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO: BRIAN SARMIENTO VOLVIÓ A MOSTRAR SUS PARTES ÍNTIMAS Y ESTALLARON LAS REDES

El paso de Brian Sarmiento por Gran Hermano: Generación Dorada sumó un nuevo capítulo cargado de polémica. En las últimas horas, el participante volvió a quedar en el centro de la escena tras protagonizar una situación que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Según se pudo ver en las imágenes que circularon, el exfutbolista se bajó los pantalones mientras caminaba por el jardín de la casa, dejando expuestas sus partes íntimas frente a otros participantes. La secuencia rápidamente se replicó entre los usuarios, quienes reaccionaron con risas, críticas e indignación.

El episodio volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de los límites dentro del formato y generó interrogantes sobre una posible sanción por parte de la producción. Hasta el momento, no hubo un comunicado oficial, pero el tema ya se instaló como uno de los más comentados del día.