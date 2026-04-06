Un inesperado debate se abrió en A la Barbarossa cuando Romina Uhrig sacó a la luz un polémico pedido que Sol Abraham le habría hecho a Brian Sarmiento dentro de Gran Hermano Generación Dorada.

Gran Hermano: el polémico pedido de Sol a Brian Sarmiento para incomodar a Andrea del Boca

La ex participante no dudó en contar la situación que, según relató, tenía como objetivo incomodar a Andrea del Boca durante una cena.

“Sol le dijo a Brian que en medio de la cena se toque delante de Andrea para ponerla incómoda. Eso fue horrible”, expresó sin filtros.

La revelación generó sorpresa inmediata en el estudio. Analia Franchín reaccionó con incredulidad: “¿Que se toque, qué?”, preguntó, visiblemente impactada.

Sin rodeos, Romina aclaró: “Que se masturbe”.

“¡No, es un montón!”, acotó Franchín, dejando en claro el rechazo que generó la propuesta.

Por su parte, Georgina Barbarossa sumó otro dato sobre la reacción del exfutbolista: “Brian le dijo que no todas las veces”, comentó, aportando más contexto a la situación.

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