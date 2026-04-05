La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la polémica después de que Jennifer “Pincoya” Torres protagonizara un episodio violento contra Tamara Paganini. La chilena fue sancionada con dureza tras atacar a su compañera con pechazos y escupitajos, y luego fingir una quemadura para acusarla falsamente.

“El Supremo” no dudó en calificar el accionar de Pincoya como “lamentable” y “penoso”. Si bien reconoció que la discusión entre ambas fue polémica, remarcó que la trasandina “superó todo tipo de límite” con su reacción.

Tamara Paganini en Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura Telefe)

Gran Hermano fue contundente al comunicarle a Pincoya las consecuencias de su conducta: “Ya formás parte de la placa de la semana que viene, no podés nominar ni participar de la prueba del liderazgo. Esa es mi decisión”, le informó el dueño del juego, dejando en claro que la jugadora quedó completamente condicionada para la próxima etapa.

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Pero el castigo no terminó ahí. Gran Hermano también sancionó a toda la casa por no respetar el protocolo ante los gritos del exterior. “Por culpa de los desobedientes, la sanción es para todos. Me sorprenden que no sean capaces entre ustedes de formar acuerdos básicos para no ser afectados por la indisciplina, son adultos”, lanzó, visiblemente molesto.

Como parte de la sanción colectiva, Gran Hermano recortó el 50% del presupuesto semanal y limitó el tiempo para hacer las compras a solo 2 minutos y medio. Una medida que complica aún más la convivencia y pone a prueba la organización del grupo.

Pincoya de Gran Hermano se mete en el debate por la suciedad de la casa (Foto: captura de Telefé).

El clima en la casa quedó más tenso que nunca, con los participantes enfrentando las consecuencias de la violencia y la falta de disciplina. El futuro de Pincoya en el juego, ahora, pende de un hilo.

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