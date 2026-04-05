La tarde del domingo en Gran Hermano Generación Dorada explotó por los aires. Lo que empezó como una simple discusión por el uso del lavarropas terminó en un verdadero escándalo entre Tamara Paganini y Pincoya, con gritos, agresiones y hasta la intervención del médico del reality.

Todo se desató cuando Paganini sacó la ropa de Pincoya del lavarropas sin avisar. La participante chilena no se la dejó pasar: se acercó furiosa, la increpó y, en medio de la discusión, terminó escupiéndola. La reacción de Tamara fue inmediata: según el relato de los propios participantes, le arrojó agua caliente de su taza.

Foto: captura Telefe

La situación se volvió insostenible. Varios compañeros presenciaron el momento y la tensión se apoderó de la casa. Más tarde, Pincoya volvió a buscar a Paganini en la habitación y las cámaras se cortaron, aumentando el misterio sobre lo que pasó después.

Leé más:

Tamara Paganini explotó de furia en la casa de Gran Hermano: “Hay bombachas con...”

GRAN HERMANO: EL PEDIDO DE AYUDA MÉDICA DE PINCOYA TRAS LA AGRESIÓN DE TAMARA PAGANINI

La pelea no terminó ahí. Pincoya le pidió a Gran Hermano que la vea un médico porque sentía que el agua que Tamara le tiró la había quemado de verdad. “No me voy a poner agua, que me salgan ampollas”, le dijo a Andrea de Boca, visiblemente afectada.

“Jefe, ábrame la puerta porque el agua de la taza estaba caliente, necesito un médico”, gritaba la chilena, mientras tocaba el botón del confesionario. Daniela de Lucía se acercó a preguntarle qué había pasado y Pincoya fue directa: “La Tamara me tiró agua caliente porque yo la escupí por pasada”.

Pincoya fue bajada de la placa en Gran Hermano Generación Dorada y rompió en llanto en vivo (Foto: Telefe)

La situación se desmadró en la casa y desde Infama aseguraron que Gran Hermano sancionaría a las dos participantes, una de ellas con menos de una semana en la casa, este mismo domingo debido a la gravedad de las acciones.

Desde que entró a la casa, Tamara Paganini mostró una actitud combativa que no tardó en chocar con Pincoya, quien venía manteniendo un perfil mucho más tranquilo que en su paso por la edición chilena. Paganini ya había sido tajante al criticar la limpieza de la casa y Pincoya fue una de las primeras en salir a defenderse.

Leé más:

Sorpresiva promesa de Sol Abraham en Gran Hermano que generó una fuerte repercusión en la casa

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.