La expectativa crece en la casa de Gran Hermano. Tras una semana de tensiones, alianzas y estrategias al límite, el público ya está votando para decidir quién se va del reality este lunes.

Con una placa multitudinaria y perfiles muy fuertes en riesgo, las encuestas en redes sociales y medios de comunicación ya marcan una tendencia clara, aunque con resultados sorprendentemente divididos.

LOS NOMINADOS DE LA PRIMERA SEMANA DE GRAN HERMANO 2026

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada de este lunes cuenta con ocho participantes en la cuerda floja:

Andrea del Boca

Jessica “La Maciel”

Yanina Zilli

Cinzia Francischiello

Yipio

Eduardo Carrera

Lola Tomaszeuski

Manuel Ibero

Los nominados de Gran Hermano de este lunes 6 de abril del 2026 (Foto: captura de Instagram/@granhermanoar).

¿QUÉ DICEN LAS ENCUENTAS HOY?

A medida que se acerca la gala conducida por Santiago del Moro, los sondeos de opinión muestran un escenario de incertidumbre donde dos nombres concentran la mayoría de los votos negativos.

Quién se va de Gran Hermano este lunes 6 de abril del 2026 (Foto: captura de X/@eeemiliano).

Las encuestas en redes sociales ya empiezan a marcar tendencia de cara a la próxima eliminación en la casa. En una de las votaciones más difundidas, Yipio lidera ampliamente con el 70% de los votos negativos, seguido muy lejos por Cinzia con el 18%, mientras que La Maciel (10%) y Zilli (3%) aparecen con menor riesgo de abandonar el reality.

Quién se va de Gran Hermano este lunes 6 de abril del 2026 (Foto: captura de Instagram/@fefebongiorno).

Sin embargo, otro sondeo muestra un escenario más parejo: allí, Cinzia encabeza con 9.2 mil votos, apenas por encima de Yipio con 8.6 mil, y más atrás aparece Lola con 3.6 mil. Con resultados dispares según la encuesta, la definición sigue abierta y todo indica que la gala de eliminación podría dar un giro inesperado.

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