Siempre picante y sin filtro, Gastón Trezeguet sorprendió al revelar que recibió una propuesta para volver a Gran Hermano: Generación Dorada, pero decidió rechazar la propuesta.

En una nota con Sálvese Quien Pueda, el panelista se sinceró sobre cómo vivió las últimas horas, especialmente tras el ingreso de Tamara Paganini al reality: “A mí me lo propusieron, querían que yo entre, pero creo que hago mejor mi trabajo de analista y panelista que adentro de la casa. No creo rendir como rindo de analista”, se sinceró.

Lejos de cualquier polémica por no haber sido parte del juego, fue claro: “Entonces, nada, me preguntaron y dije, ‘prefiero estar acá’. O sea, que no es que tengo un problema con que entre Tamara porque yo no estoy adentro”.

Foto: Captura (América)

Por útimo, Trezeguet dejó entrever un conflicto personal con la nueva participante: “Mi tema es que Tamara en los últimos meses, me bardeó mucho por el tema de que yo soy empleado de Telefe y que al ser empleado uno sigue una línea“, cerró.

Gastón Trezeguet: “A mí me lo propusieron, querían que yo entre a Gran Hermano, pero creo que hago mejor mi trabajo de analista y panelista que adentro de la casa”.

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LA DURÍSIMA REACCIÓN DE MAVINGA AL VER LOS FUERTES COMENTARIOS RACISTAS DE CARMIÑA EN GRAN HERMANO

Un momento de máxima tensión se vivió en Gran Hermano: Generación Dorada cuando Jenny Mavinga fue expuesta a las durísimas imágenes con los comentarios racistas que derivaron en la expulsión de Carmiña Masi del reality de Telefe.

Antes de mostrarle el material, le anticiparon el contexto: “Queremos que veas esto porque, tarde o temprano, lo vas a ver. Queremos que veas por qué Carmiña fue expulsada del juego. ¿Lo querés ver?”, indagó Santiago del Moro. A lo que la joven, no dudó: “Sí”, atinó a decir.

Entonces, salieron al aire los repudiables dichos de su excompañera, cargados de insultos y frases discriminatorias. Las imágenes generaron incomodidad total en el estudio y explicaron por qué la participante fue expulsada de la competencia.

Foto: Captura (Telefe)

Tras ver el video, llegó el momento más esperado: la reacción de Mavinga. Y lejos de quebrarse, fue contundente: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”.

Lejos de mostrarse afectada, hizo una lectura profunda del conflicto: “La única cosa que yo puedo ver en ella es envidia. Sentirse inferior para poder hablar así de una persona”.

Mavinga: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”.

Además, dejó en claro que no guarda rencor:“Yo no tenía nada contra ella”, remarcó. Y cerró con una frase que resonó fuerte: “Ella con su conciencia… a mí no me hace ni más ni menos lo que ella puede decir. Solamente ahí muestra lo que es”.